La police de Laval veut identifier une fraudeuse

Le Service de police de Laval (SPL) cherche à identifier une femme impliquée dans un stratagème de fraude bancaire ciblant des aînés au cours de la dernière année.

Les enquêteurs du SPL indiquent que la suspecte âgée de 20 à 30 ans est impliquée dans au moins une dizaine de dossiers de fraude de type «faux représentant» avec un stratagème similaire.

La tentative de fraude débute par un contact par téléphone sur la ligne résidentielle des victimes, en se faisant passer pour un employé ou un enquêteur relevant d’institutions financières.

Les suspects font alors croire aux personnes, pour la plupart des résidents de centre pour personnes âgées, qu’elles auraient été victimes d’une fraude sur leur carte bancaire, en leur divulguant même le nom de l’enquêteur responsable de leur dossier de fraude.

«Après avoir obtenu le numéro d’identification personnel (NIP) de leurs cartes, on leur demande de déposer ces dernières dans une enveloppe et on leur mentionne que l’enquêteur responsable de leur dossier de fraude se nomme Jean Melançon», a expliqué le SPL.

La suspecte se présente ensuite chez les victimes pour récupérer l’enveloppe demandée en se faisant passer pour une policière en utilisant plusieurs pseudonymes au moment de son identification, selon la police de Laval.

La jeune femme a les cheveux foncés (bruns ou noirs), s’exprime en français et mesure environ 1,65 m.

Toute personne qui détient de l’information peut appeler de façon confidentielle la police au 450 662-4636.