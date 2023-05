La prison pour avoir blessé deux jeunes en «car surfing»

Un adepte de «car surfing» qui avait préféré vérifier l’état de l’aileron de son véhicule plutôt que celui de deux victimes projetées en bas de son coffre arrière devra passer les deux prochaines années en prison.

«C’est totalement inacceptable et il ne faut plus que personne n’ait à vivre ça», a affirmé le juge Joey Dubois, en condamnant Jean-François Daigneault mardi après-midi.

Le jeune homme de 26 ans a été escorté de la salle d’audience du palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield sous les sanglots de ses proches afin d’aller purger une peine de 24 mois de pénitencier.

Il a notamment été condamné à 20 mois de prison pour conduite dangereuse et délit de fuite causant des lésions.

Le 12 avril 2022 en soirée, l’accusé se trouvait sur un terrain d’Hydro-Québec à Beauharnois, en Montérégie, avec plusieurs amis. Ce site, surnommé le «lock», est un endroit très fréquenté par les amateurs de bolides qui souhaitent se rencontrer pour discuter.

À un certain moment, la copine de Daigneault, alors âgée de 17 ans, et Aïka Faille se sont assises sur le coffre de la Subaru de Daigneault, les jambes sous l’aileron.

L’accusé a alors décidé de démarrer son véhicule alors que les jeunes femmes étaient toujours assises sur le coffre.

«Quand je suis tombée par terre, j’étais encore consciente, jusqu’à ce que l’accusé décide de me bouger parce que j’étais dans son chemin. C’est à ce moment que j’ai commencé à me vider mon sang», a expliqué Mme Faille, 21 ans, selon ce que des témoins lui ont raconté.

Cette dernière, qui a dû subir deux opérations au cerveau et qui a été entre la vie et la mort pendant plus de 15 jours, n’a aucun souvenir de cette soirée.

C’est que l’accusé «est débarqué de l’auto, est allé chercher son aileron et est reparti», a résumé Me Karim Ainmelk, de la poursuite.

«J’ai de la difficulté à m’endormir, car je vois encore l’autre victime par terre. Je vis de la colère et de l’incompréhension que l’accusé m’ait laissée sur les lieux», a écrit la victime mineure.

Daigneault avait été arrêté quelques heures plus tard par les policiers, qui avaient retrouvé l’aileron sur le siège arrière de son véhicule.

Autres infractions

L’accusé en a profité hier pour plaider coupable à des infractions d’agression sexuelle et de voies de fait envers des adolescentes de 16 ans.

Lors de soirées à son domicile de Beauharnois, il a touché les seins et les fesses d’une jeune fille et a tappé les fesses d’une deuxième.

Il a écopé de quatre mois de prison pour ces gestes.