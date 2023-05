Le cap du million d’hectares brulés franchi en Alberta

Les feux de forêt qui dévastent l’ouest et le nord de l’Alberta ont désormais ravagé plus de 1 million d’hectares de forêt et de broussailles, a annoncé le Service de lutte contre les incendies de forêt de la province mardi.

Depuis le début de la saison, les pompiers ont dû affronter 520 incendies qui ont couvert 1 070 000 hectares. À titre de comparaison, il s’agit d’une superficie équivalente à 22 fois celle de l’île de Montréal ou à 7 fois celle du parc national du Mont-Tremblant.

Il s’agit d’une saison d’incendie printanière record pour l’Alberta qui n’avait pas connu pareil désastre depuis 2019, année où plus de 600 000 hectares ont été dévastés au printemps.

Heureusement, après des semaines de sécheresse et de températures anormalement élevées, la météo est enfin venue offrir un répit aux quelque 2700 pompiers et militaires qui affrontent les incendies.

«Les averses qui avaient commencé à tomber hier se sont poursuivies aujourd’hui, ce qui a amoindri l’activité des incendies», a commenté la porte-parole du Service, Christie Tucker, lors de son point de presse quotidien.

«La majorité des incendies en cours ont reçu de la pluie. Ça signifie que ce sont de bonnes journées pour les pompiers», a-t-elle ajouté.

Plusieurs dizaines de millimètres de pluie sont tombés depuis lundi dans certains secteurs, Environnement Canada ayant même lancé un avertissement de pluie pour les régions du nord-ouest devant l’importance des précipitations.

Le ciel va cependant se dégager en Alberta mercredi et le soleil va reprendre ses droits pendant plusieurs jours, avec des températures systématiquement au-dessus de la barre des 20 degrés Celsius.

Le nombre d’incendies en cours a quelque peu diminué, passant de 81 lundi à 71 mardi. Vingt brasiers étaient toujours considérés comme hors de contrôle.

Le nombre d’évacués a aussi légèrement fléchi pour atteindre 10 655 personnes forcées de quitter leur demeure.