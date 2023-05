Le Verger Barry se lance dans la production d'alcool

La production d'alcool va bon train au Verger Barry à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Après plusieurs mois de préparation, les premiers produits sont enfin prêts à être vendus.

Évidemment à base de pommes, quatre premiers produits seront disponibles : de l'eau-de-vie, du gin, du rhum et du cidre. La distillerie et cidrerie porte le nom d'Oasis perdue.

C'est le nouveau propriétaire du verger, Vincent Barry, qui a voulu ajouter sa touche personnelle à l'entreprise, lui qui fait partie de la quatrième génération familiale à la prendre en charge et qui tient les rênes depuis trois ans.

Sur la liste des prochains produits : un alcool aux herbes qui en contiendra une vingtaine de différentes.

«Tous les aromates, les fleurs, les herbes... Il y en a beaucoup qu'on utilise dans l'aromatisation des alcools. C'est cultivé au coeur du verger. Plusieurs herbes se retrouvent dans les alcools, mais aussi dans les produits transformés du verger qui sont disponibles au kiosque pendant l'autocueillette», a détaillé la productrice d'herbes médicinales et aromatiques et propriétaire de Rytuel, Rachel Bergeron, qui est aussi la conjointe du propriétaire de l'endroit.

Il y aura aussi une nouvelle façon de cultiver au Verger Barry prochainement. Les propriétaires veulent ultimement devenir plus verts et ne plus utiliser de pesticides dans leurs plantations.

«On travaille avec Conservation de la nature Canada. On a installé des petites cabanes à hirondelles un petit peu partout autour de la nouvelle plantation. On a aussi une grange juste à côté où il peut y avoir des chauves-souris qui nichent là-dedans. Elles vont réduire le nombre d'insectes, ça, c'est sûr», a expliqué le propriétaire du verger, Vincent Barry.

D'autres variétés de fruits seront aussi plantées à travers les pommiers pour attirer des insectes différents et éviter de propager des maladies s'il y en a. Ils serviront également à développer d'autres produits alcoolisés. Cerises, kiwis nordiques, baies d'argousiers... L'étendue des choix sera variée.

Le lancement officiel se fera ce samedi au verger, après quoi il sera possible de se procurer les produits au kiosque de vente.