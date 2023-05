Marchand manque de volonté politique pour préserver le patrimoine, accuse l’opposition

Déçu par la démolition d’un bâtiment ancien du Vieux-Québec en fin de semaine, le chef de l’opposition reproche au maire d’agir en donneur de leçons, mais de ne pas avoir la volonté politique d’agir pour protéger le patrimoine.

• À lire aussi: Bâtiment démoli dans le Vieux-Québec: le propriétaire en deuil, les voisins en furie

Claude Villeneuve, chef de Québec d’abord, a réagi mardi matin à l’intervention d’urgence survenue au 45, avenue Sainte-Geneviève, dans le Vieux-Québec, dans la nuit de vendredi à samedi.

«Je ne veux pas lancer la pierre à l’administration de la Ville, mais j’ai l’impression qu’il n’y a pas eu la volonté politique de faire en sorte que cette situation particulière soit réglée.»

Des permis ont été délivrés par l’administration municipale en 2019 pour des rénovations, affirme-t-il. Il s’attendait à des suivis.

«Je vois qu’un citoyen a interpellé directement la conseillère du secteur, responsable du patrimoine de surcroît, pour parler de cette situation. Je me questionne à savoir quel est le niveau de priorité qui est accordé par l’équipe du maire à la question de la préservation du patrimoine.»

La conseillère en question, Mélissa Coulombe-Leduc, s’est dite «triste» et «consternée» par cette situation, qu’elle trouve «inadmissible».

Elle a posé publiquement sur Facebook plusieurs questions auxquelles elle promet d’obtenir des réponses.

«Comment se fait-il qu’on n’ait pas remarqué avant que la structure était devenue fragile à ce point?» a-t-elle entre autres souligné.

Claude Villeneuve rappelle que lors de la dernière campagne électorale, le candidat à la mairie Bruno Marchand avait pourfendu l’administration précédente sur les «lacunes» identifiées par le vérificateur général dans la préservation du patrimoine.

«Bruno Marchand faisait la leçon en campagne électorale et manifestement, ça ne s’est pas amélioré depuis qu’il est là», assène-t-il.

Non aux étrangers?

Claude Villeneuve estime qu’il faut poser des actions pour empêcher la détérioration du patrimoine.

Il suggère d’étudier la possibilité d’empêcher l’achat de propriétés du Vieux-Québec par des étrangers.

«Il y a des villes où ce n’est pas permis pour des étrangers d’acquérir des propriétés si tu n’as pas l’intention de résider. [...] C’est évident que quand tu n’habites pas ton immeuble, tu vas être moins préoccupé et faire moins attention.»

Dans le cas présent, le propriétaire n’habite pas à l’étranger, mais il ne résidait pas dans la maison de l’avenue Sainte-Geneviève.

Selon le chef de l’opposition, on doit mieux lutter contre l’hébergement touristique illégal et s’affairer à réaliser un inventaire des bâtiments non occupés.