Michael Sabia à la tête d'Hydro-Québec?

QUB radio et TVA Nouvelles ont appris que le gouvernement aurait choisi Michael Sabia pour occuper la plus haute chaise d’Hydro-Québec. Monsieur Sabia succéderait à Sophie Brochu à titre de pdg de la société d’État. C’est Mario Dumont qui l’a annoncé en exclusivité à son micro via QUB radio.

Monsieur Sabia a dirigé la Caisse de dépôt et de placement du Québec de 2009 à 2020. Il a ensuite occupé le poste de directeur de la Munk School of Global Affairs & Public Policy de l’Université de Toronto, avant d’être nommé sous-ministre dans le ministère des Finances de Chrystia Freeland. Ce serait donc un retour au Québec pour lui.

Rappelons que Sophie Brochu a quitté son poste le 11 avril dernier. C’est Pierre Despars qui est actuellement le président-directeur général intérimaire d’Hydro-Québec.