Paris Hilton pleure la mort de son chien

Lundi 22 mai (23), la vedette de la téléréalité et héritière a publié un message sur Instagram annonçant que son chihuahua bien-aimé, Harajuku Bitch, était décédé à l'âge impressionnant de 23 ans.

« Aujourd'hui, mon cœur se brise alors que je dis au revoir à mon précieux chihuahua, Harajuku Bitch », a-t-elle écrit à côté d'un diaporama de photos avec le chien. « Pendant 23 ans incroyables, elle a rempli ma vie de tant d'amour, de loyauté et de moments inoubliables. Elle a vécu une longue, belle et emblématique vie, entourée d'amour jusqu'à son dernier sommeil paisible. »

Paris Hilton, qui a aujourd’hui 42 ans, a toujours ouvertement fait part de son amour pour les petits chiens et on pense qu'elle en a possédé jusqu’à 10 à un moment donné. Elle en avait déjà perdu un l’an dernier.

« Les mots ne peuvent pas exprimer l'immense douleur que je ressens en ce moment. Elle était plus qu'un animal de compagnie, elle était ma famille, une amie fidèle qui était toujours à mes côtés sur le chemin de mon existence, a ajouté la vedette de Simple Life. Des paillettes et du glamour aux moments calmes dans les coulisses, elle était toujours là, une petite boule d'amour, illuminant même les jours les plus sombres. Nous avons partagé tant de souvenirs, de rires et de larmes. Repose en paix, ma douce chérie. »

Émues, un certain nombre de célébrités ont apporté leur soutien en publiant des commentaires bienveillants. « Une douleur insupportable... Repose en paix, mon doux bébé ! », a noté Elle Fanning, tandis que Kimora Lee Simmons a ajouté : « Toutes mes condoléances pour cette perte ! Je sais que c'est dur ! »