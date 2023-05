Possible report du REM: la CDPQ Infra doit «rendre des comptes», plaide Valérie Plante

La mairesse Valérie Plante souhaite que la CDPQ Infra – qui pilote le projet du Réseau express métropolitain (REM) – sorte de son silence sur un possible nouveau report de la mise en service du train électrique entre Montréal et la Rive-Sud.

«Si c’était la Société de transport de Montréal (STM) ou une société d’État, on devrait rendre des comptes. Donc la [Caisse de dépôt et placement du Québec] (CDPQ) doit en faire tout autant», a jugé Mme Plante, mardi matin.

Prévue ce printemps, la mise en service du REM pourrait connaître un autre report, rapportait «La Presse» mercredi. Selon le quotidien, la phase test de marche à blanc des trains de 30 jours ne serait pas encore commencée.

La CDPQ Infra avait alors refusé de se prononcer sur cette information.

«Nous y sommes presque. Comme vous pouvez voir, les voitures du REM sont partout sur le réseau et nous sommes dans la phase très intensive des derniers tests, mais ce qui importe d’abord et avant toute chose, c’est que l’expérience des usagers soit optimale à partir du premier passage», s’était contentée de répondre Emmanuelle Rouillard-Moreau, conseillère relations médias et communication de CDPQ Infra.

En avril dernier, la CDPQ martelait que les premiers passagers du train reliant Brossard au centre-ville de Montréal pourraient bien embarquer ce printemps.

Selon la mairesse, l’organisation doit «donner des réponses», car «pendant longtemps, on a vanté le modèle de la CDPQ en disant qu’il n’y aurait pas de retards et qu’il n’y aurait pas de dépassement de coûts».

Au départ, le REM devait être mis en service à l’été 2022. Son ouverture a ensuite été retardée au mois de décembre 2022, avant d’être de nouveau reportée pour ce printemps.

Seule la section reliant la Rive-Sud au centre-ville doit ouvrir cette année. Les branches vers Deux-Montagnes et vers Sainte-Anne-de-Bellevue doivent entrer en opération vers la fin 2024, tandis qu’aucune date n’a été fixée pour la mise en service du lien vers l’aéroport Montréal-Trudeau.