Professeur de karaté et présumé prédateur sexuel

Un professeur de karaté de 58 ans récemment arrêté dans la région de Lanaudière pour des agressions sexuelles sur deux adolescents pourrait avoir fait davantage de victimes, croit la Sûreté du Québec.

Réal Chayer, de Saint-Lin–Laurentides, a été épinglé le 17 mai et a comparu plus tard dans la même journée au palais de justice de Joliette sous des accusations d’agression sexuelle, de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels.

Il a ensuite été remis en liberté avec de nombreuses conditions à respecter.

Selon nos informations, Réal Chayer est non seulement un professeur de karaté, mais est également un arbitre dans cette discipline.

Jusqu’à maintenant, deux victimes alléguées ont été identifiées par les autorités. Il s’agit de deux garçons d’âge mineur.

«L’enquête tend à démontrer que le suspect avait accès à ses victimes dans un contexte de situation d’autorité relié à ses implications dans le sport entre autres comme entraîneur», a fait savoir la Sûreté du Québec dans un communiqué.

Les crimes qui sont reprochés à Chayer se seraient produits entre 2020 et 2022.

Puisque plusieurs victimes ont été identifiées, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS), coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée.

Toute personne qui détiendrait des informations au sujet des agissements de Réal Chayer est invitée à communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec, au 1 800 659-4264.