Québec solidaire n’est pas un parti indépendantiste, juge le chef du Bloc

Bien qu’il se targue dans sa plateforme de militer pour l’indépendance, Québec solidaire n’est pas un parti souverainiste, estime le chef du Bloc québécois.

Yves-François Blanchet a mis en doute la position souverainiste du parti à la suite d’une déclaration de l’aspirante co-cheffe de QS, Ruba Ghazal, qui a reconnu qu’elle votait pour le Nouveau Parti démocratique au fédéral.

«Je ne reconnais pas que Québec solidaire soit un parti souverainiste», s’est exclamé sans détour M. Blanchet au micro de Philippe-Vincent Foisy à QUB radio, mardi.

«Il y a des souverainistes chez Québec solidaire. Je suis convaincu que Gabriel Nadeau-Dubois est souverainiste, mais quand Ruba Ghazal, qui va de toute évidence devenir la nouvelle co-cheffe, dit avec enthousiasme que, non, elle, elle vote NPD, bien vous ne me ferez pas accroire que votre parti est souverainiste», a-t-il poursuivi.

Aux yeux du chef bloquiste, voter NPD et être indépendantiste sont deux positions irréconciliables.

«Un souverainiste ne vote pas pour le NPD, qui est le plus centralisateur, le plus méprisant et le plus porté de tous les partis à Ottawa à se lever le matin en disant que les péquistes, les bloquistes et le Québec en général, c’est des racistes», a poursuivi M. Blanchet.

Le chef du Bloc a reçu un appui quasi unanime de la part de ses militants, qui lui ont accordé 97,25 % des voix lors d’un vote de confiance au cours de la fin de semaine lors du congrès général du parti.