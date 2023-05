Vague de départs: Une gouvernance «toxique» au CIUSSS de l’Estrie, dit la députée de Sherbrooke

La députée de Sherbrooke Christine Labrie qualifie de «toxique» la méthode de gouvernance au CIUSSS de l’Estrie-CHUS. Elle invite le ministre de la Santé à venir rencontrer les employés de la région sur le terrain pour constater l’ampleur du problème.

«Ma confiance est gravement affectée envers les gestionnaires du CIUSSS de l’Estrie. Clairement, le mode de gouvernance me semble toxique», a lancé la députée solidaire en entrevue à TVA Nouvelles.

Appelée à réagir face aux milliers de quarts de travail vacants pour l’été ainsi qu’à la démission de deux autres cheffes de service, la députée de Sherbrooke a avancé que le problème de main-d’œuvre est pire en Estrie qu’ailleurs au Québec.

«Il y a des gens qui me rapportent avoir vu comment ça se passe ailleurs et qui me disent que la gestion des ressources humaines, ici, elle manque d’empathie, elle manque d’humanité, elle manque de souplesse et de façon pire qu’ailleurs», a assuré Mme Labrie.

Plus tôt dans la journée mardi, le ministre de la Santé Christian Dubé a réitéré sa confiance envers le PDG du CIUSSS de l’Estrie, Stéphane Tremblay.

«J’invite le ministre à venir rencontrer les médecins qui ont démissionné de leur poste de gestion, je l’inviterais à venir rencontrer les quatre associations syndicales qui représentent les employés du CIUSSS de l’Estrie. Moi, je les ai rencontrés et ce qui est sur toutes les lèvres, c’est le manque d’humanité dans la gestion des ressources humaines, c’est le problème de gouvernance.»

Pour sa part, M. Tremblay a répondu que «le CIUSSS de l’Estrie-CHUS, ce n’est pas seulement une personne, c’est une équipe et celle qui est en place est une bonne équipe.»