Voici comment éviter le décalage horaire

Qu'il s'agisse d'une escapade en ville ou d'un voyage exotique, les voyages long-courriers sont toujours excitants.

Ce qui l’est nettement moins, c'est l'inévitable décalage horaire, qui peut vraiment créer de la fatigue à l'arrivée. Même s’il est impossible d'éviter complètement le «jet-lag», Andrew Hayward, ancien dirigeant de compagnie aérienne, en partenariat avec SkyParkSecure (skyparksecure.com), confie quelques petits trucs pour en atténuer les effets.

Le type d'avion a son importance

Les avions volent à des altitudes différentes, ce qui signifie que les cabines sont pressurisées différemment, ce qui peut avoir un impact considérable sur le décalage horaire.

«Voyagez si possible sur des Boeing 787 ou des Airbus A350, dont les cabines sont pressurisées à une altitude plus basse (6000 pieds contre 8000 pieds)», conseille-t-il. «Cela peut avoir un impact considérable sur l'intensité du décalage horaire.

Choisir son siège

Beaucoup d'entre nous préfèrent s'asseoir à l'avant de l'avion pour faciliter l'embarquement et le débarquement, ou pour être plus près des toilettes, mais cela peut aussi permettre d'éviter les pires effets du décalage horaire, car l'air le plus frais pénètre par le nez de la cabine.

Le choix du siège peut également avoir une incidence sur le confort et le sommeil. Les sièges situés à l'arrière peuvent être plus inconfortables, car certains avions plus longs souffrent d'«oscillation auto-induite », ce qui signifie que l’un des endroits les plus stables pour s'asseoir est au début de l'aile. «Pour les avions plus larges, il s'agit généralement du milieu de l'appareil», explique Andrew.

Éviter l'alcool et le café

S'il peut être tentant de boire du café pour rester éveillé ou de s'offrir un petit verre pour fêter le voyage tant attendu, la caféine et l'alcool peuvent provoquer une déshydratation.

«Buvez plutôt beaucoup d'eau pour vous hydrater et gardez le reste pour l'atterrissage», explique l'expert.

Choisissez soigneusement vos heures de vol

La préparation du vol a son importance : changez l’heure de votre montre avant l'embarquement pour qu'elle corresponde à l'heure d'atterrissage.

«Si vous atterrissez de nuit, essayez d'éviter de dormir pour pouvoir vous reposer une fois à destination, et vice versa le cas échéant , a-t-il ajouté.

Préparez l'essentiel

«L'avion est le meilleur endroit pour dormir, alors si vous voulez vous reposer pendant votre voyage, n'oubliez pas de mettre dans votre bagage à main des bouchons d'oreilles, des oreillers de voyage, un masque et des écouteurs antibruit. En revanche, si vous prévoyez de rester éveillé pendant toute la durée du voyage, n'oubliez pas d'emporter de quoi vous divertir, ajoute Andrew Hayward.