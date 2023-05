100 ans plus tard, les gâteaux Vachon toujours aussi populaires!

Fondée en 1923, la boulangerie produisant les célèbres petits gâteaux Vachon célèbre ses 100 ans d’activité!

Notre journaliste s’est rendu à Sainte-Marie, en Beauce, pour rencontrer la famille Vachon et des employés de la Maison J.-A. Vachon, le berceau des petits gâteaux. Le lieu sera ouvert au public dès le 17 juin.

Rencontré par TVA Nouvelles, Jacques Vachon, le fils de l’un des fondateurs, témoigne son admiration pour le travail accompli par son père et ses acolytes.

«J’ai vécu des moments mémorables ici. C’est toujours un privilège de venir ici. Ça me rappelle des beaux souvenirs, ça me rappelle les moments où j’ai vu très souvent mon père et mes oncles partir de bonheur le matin, et revenir tard le soir et travailler avec ardeur», mentionne-t-il.

Devenue un véritable conglomérat agroalimentaire au Québec, l’entreprise Vachon est connue pour ses gâteaux «Joe Louis» ou le «Ah Caramel!».

C’est d’ailleurs le «Joe Louis» qui a été le premier petit gâteau à être concocté par les artisans de la boulangerie.

La directrice générale de la Maison J.-A Vachon, qui regorge d’items liés à la compagnie, nous donne un avant-goût de ce qui attend les visiteurs cet été.

«Un qui surprend toujours, c’est le premier moule à Joe Louis», dit Maude Poirier, en faisant référence à un contenant de poudre à pâte.

«Ils avaient utilisé le couvercle ici comme ça de la poudre à pâte pour en faire un moule [...] pour faire la cuisson des petits gâteaux ronds favoris des Québécois», poursuit-elle.

Vachon fait la fierté de toute la communauté de Sainte-Marie. Parlez-en au maire de la ville, qui qualifie l’entreprise comme étant «l’âme de Sainte-Marie».

«Quand qu’ils font de la cuisson, ça sent encore dans la ville, c’est ça qui est plaisant», se réjouit le maire Gaétan Vachon.

