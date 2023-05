500 tonnes de déchets jetées aux toilettes à Lévis chaque année

Chaque année sur le territoire de Lévis, 500 tonnes de déchets sont jetées aux toilettes alors qu'ils devraient prendre le chemin des poubelles, notamment les lingettes jetables.

«Le papier de toilette est dégradable, la lingette non. Ce sont des parties qui ont réussi à passer, mais à d’autres places elles ont bloqué des pompes. C’est ce qui nous force à faire des interventions majeures plusieurs fois par mois. Les coûts sont de plus de 100 000$ par année», mentionne le coordonnateur assainissement des eaux Denis Gingras.

En plus des lingettes, on retrouve plusieurs choses qui sont jetées dans les toilettes, comme des tampons, des pansements, des gants en caoutchouc, etc.

Un besoin d'éducation est de toute évidence nécessaire auprès de certains citoyens.

«La Ville de Lévis a mis en place plusieurs outils de communications, notamment des accroches porte et des capsules vidéos», explique la Ville de Lévis.

Chaque année à Lévis, 35 milliards de litres d'eau usés sont traités avant d'être retournés au fleuve.