Abus sexuels au hockey: action collective de plus de 15M $ déposée contre la LHJMQ

Un ex-hockeyeur qui affirme avoir subi des abus sexuels lors de son passage dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec vient d’intenter une action collective de plus de 15 millions $ contre la Ligue et ses 18 équipes.

« Avec la connaissance et l’acceptation des adultes qui devaient veiller à son bien-être, il a subi des bizutages, des brimades, et des abus sexuels, physiques et psychologiques », peut-on lire dans la demande déposée ce mercredi matin au palais de justice de Québec.

Carl Latulippe, 45 ans, explique dans le document de cour avoir joué dans la LHJMQ de 1994 à 1996. Et dès son premier camp avec les Saguenéens de Chicoutimi, après avoir été repêché au premier tour, il dit avoir été abusé par des vétérans, dans un autobus, même si des entraîneurs s’y trouvaient aussi.

« Les entraîneurs étaient au courant de ce qui se passait, n’ont pas cessé les abus et, par leur inaction, ont donné le message que ces abus étaient permis, que les abuseurs ne seraient pas punis, et que les recrues n’avaient pas de choix que de les endurer », peut-on lire dans le document de cour.

Convaincu qu’il n’était pas le seul à avoir vécu ces calvaires, il a ainsi intenté une action collective contre la LHJMQ et ses 18 équipes.

La Ligue canadienne de hockey (LCH) est également visée. Il réclame 15 millions $ à partager entre les membres du groupe, ainsi que des montants à verser individuellement.

