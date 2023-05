Changements climatiques: «Il n’y a pas d’argent qui dort», assure Valérie Plante

Quelques jours après des accusations de Québec, la mairesse Valérie Plante affirme que les municipalités ne laissent pas d’argent sur la table pour les changements climatiques et juge que les processus devraient être facilités pour obtenir de l’argent.

«Il n’y a pas d’argent qui dort, il n’y a pas d’argent qui est laissé sur la table, ni en transfert écologique, ni en habitation, ni en transport, on est tout disposé à utiliser ces sommes-là», a martelé Mme Plante mercredi matin.

Elle répondait aux propos du ministre de l’Environnement Benoit Charette qui avançait que les municipalités ne dépensent pas les sommes mises à leur disposition pour les changements climatiques.

Le ministre justifiait alors la décision du gouvernement Legault de ne pas verser les 2 milliards $ par année réclamés par les villes pour affronter les événements météorologiques extrêmes, comme l’épisode de verglas qui a touché la métropole en avril dernier.

Selon la mairesse de Montréal, le problème réside surtout dans le délai de traitement des demandes pour obtenir le financement d’un programme.

Elle a ainsi pris l’exemple du Programme de résilience et d’adaptation face aux inondations (PRAFI).

«Nous avons soumis une demande au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation en 2022 et finalement on nous a dit qu’on n’aurait pas de réponse avant 2024», a-t-elle expliqué.

«Souvent, on demande [aux municipalités] de faciliter les processus, c’est la même chose quand il est question des programmes du gouvernement du Québec», a soutenu Mme Plante.