Circuit Gilles-Villeneuve: les mêmes normes d’asphaltage que sur les routes

Aussi surprenant que cela puisse paraître, l’asphalte étendu sur le circuit Gilles-Villeneuve n’a pas des normes de qualité plus élevé que le bitume qui est étendu sur le réseau routier du Québec.

• À lire aussi: Encore 15 M$ de fonds publics pour de l'asphalte sur le circuit Gilles-Villeneuve

• À lire aussi: Rémi Goulet incarnera Gilles Villeneuve au cinéma

• À lire aussi: Le circuit Gilles-Villeneuve fermé aux vélos une bonne partie de l’été

Selon le professeur en génie de la construction à l’École de technologie supérieure à Montréal (ÉTS), Alain Carter, dans les deux cas, il s’agit des normes les plus élevées de l’industrie. Elles seraient aussi appropriées aux voitures de course qui sont moins évidemment moins lourdes que les véhicules sur le réseau routier.

«Les dommages sur un circuit ne sont pas les mêmes que sur les routes. Il y a par contre la possibilité d’observer une décomposition de la surface et un mouvement de l’enrobé bitumineux, a expliqué celui est aussi responsable du laboratoire sur la chaussée et les matériaux bitumineux de l’ÉTS.

«Il y a plus de cisaillement de la surface avec les pneus plus larges et la très haute vitesse», a-t-il ajouté.

Photo d'archives, Agence QMI (Joël Lemay)

Plusieurs facteurs peuvent influencer la qualité du bitume, dont les composantes, les résistances thermiques et la température du coulage.

Bien paraître

Mais selon lui, avec le débit de circulation sur le circuit, il n’y a pas de raison pour expliquer que les travaux ne durent pas plus longtemps.

«Le diable est dans les détails. Le problème, qui n’est peut-être pas nécessairement applicable au circuit, c’est qu’on répare la couche du dessus sans faire celle du dessous. On ne règle donc pas le problème», a-t-il expliqué.

Pour expliquer ces nouveaux travaux, il a aussi émis l’hypothèse du syndrome du voisin gonflable et de la vitrine internationale que procure le Grand Prix du Canada. Un nouvel asphaltage paraîtrait mieux à la face du monde.

La SPJD a défendu l’exécution de ces travaux en soulignant la performance décuplée des matériaux exigés dans le mélange bitumineux. Ceux-ci seraient «les plus performants sur le marché en ce moment», a expliqué la conseillère de la Société, Jessica Gaulin.

La SPJD a estimé que la durée de vie de la nouvelle surface est évaluée à une quinzaine d’années.