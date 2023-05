Une famille composée de deux adultes et deux enfants dépense en moyenne 16 000$ à l’épicerie par année, un montant qui pourrait être moins élevé avec plus de planification selon le fondateur de Glouton Jean-François Gagné-Bérubé.

Cette semaine, vous aurez l’embarras du choix pour profiter des rabais en succursale puisque quatre épiceries se sont bataillées pour remporter le combat des circulaires.

Mais avec le lancement de leur nouveau programme de points, Metro a été le plus agressif en rabais.

«Notre gagnant de la semaine c’est Metro qui se démarque par un petit millimètre, c’était très serré dans cette course à quatre (...) Metro offre plus de bons rabais sur les viandes», explique le spécialiste du site Glouton qui comptabilise les rabais des circulaires des épiceries.

«En bas de 4,99$ pour les filets de porc frais, c’est plus rare, mais si on a vu de belles aubaines sur le bacon et les autres coupes de porc dans les dernières semaines. C’est une très belle aubaine», dit-il.

«Pour le steak, on a vraiment les meilleurs prix chez Metro et de loin», mentionne M. Gagné-Bérubé.

«On a vu [le beurre] à 3,99$ lorsqu’on a commencé à faire le combat de circulaires à l’automne dernier, mais on ne voit plus ça. Maintenant, c’est du 4,44$ que l’on voit et cela n’arrive plus très souvent donc c’est une très belle aubaine chez Super C», souligne le fondateur de Glouton.

«Les bons spéciaux sur les fruits congelés c’est du 4,99$, mais en bas de ça c’est une très belle aubaine», dit-il.

Est-ce que ça vaut la peine ?

Kraft Dinner à 1,00$ chez IGA

«C’est un meilleur prix que Dollarama !»

Boissons gazeuses Coca-cola/Pepsi (24 x 355 ml) à 10,99$ chez Provigo

«On le voit à quelques reprises. Ce n’est pas le prix plancher, mais c’est une belle aubaine.»

Filet de saumon coho à 8,99$/lb chez Metro

«On le voit de temps en temps.»

Bacon Olymel (375g) à 3,77$ chez Metro

«Les rabais sur le bacon sont fréquents. On en voit pratiquement chaque deux semaines, donc pas besoin de faire de détour.»

Asperges à 2,77$/lb chez Super C

«Meilleur prix que celui de la dernière semaine qui était le meilleur de l’année, mais j’ai encore espoir de voir mieux dans les prochaines semaines.»

Filet de morue du pacifique 9,99$/lb chez Super C

«C’est un bon rabais, mais il n’est pas si rare que ça.»

Crème glacée Breyer’s (1,66L) à 2,88$ chez Walmart

«C’est le prix plancher de la marque Breyer’s et c’est toujours Walmart qui va l’offrir. Ailleurs on va le voir à 2,99$. C’est une belle aubaine que nous n’avions pas vu depuis un mois et demi.»

Tomates en dés Unico à 0,88$ chez Maxi

«Très rare que l’on va voir ce modèle de tomates à dés sous la barre du dollar.»