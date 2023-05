Condamnés pour avoir participé à l'exécution d'un père de famille montréalais devant sa conjointe et ses enfants

Deux malfrats coupables d’avoir participé à l’exécution d’un père de famille montréalais, devant sa conjointe et ses jeunes enfants, ont écopé de 12 et 17 années de pénitencier tandis que l’assassin a déjà écopé de la prison à vie.

«Un des enfants s’est fait demander de se mettre au sol. Une voisine a entendu la victime supplier les agresseurs “de ne pas faire ça”. Après que la victime se soit fait tirer à bout portant, les accusés sont partis en courant. Deux d’entre eux riaient», a commenté le juge Mario Longpré, ce mercredi au Centre judiciaire Gouin à Montréal.

Assis dans le box des accusés, Omar Araghoune et Gretzky Marcellus, 36 et 32 ans, sont restés de marbre face à ce récit à glacer le sang, qui remonte au 16 septembre 2019.

Ce jour-là, les deux malfrats ainsi que Jeffrey Romel Nauzinor, 29 ans, ont fait irruption chez Osvaldo Pineda Melgar, vraisemblablement pour une dette de drogue. Et après avoir séquestré toute la famille dans une chambre, Nauzinor a brandi une arme à feu afin d’exécuter la victime de 26 ans d’une balle en arrière de la tête.

À la suite de ce meurtre violent, Nauzinor a fui pour l’Alberta. Et au cours de l’enquête policière, il a été entendu annoncer qu’il voulait quitter le Canada, quitte à abandonner son enfant.

«La pandémie [avec les interdictions de voyage] a court-circuité son plan», a noté le magistrat.

Le trio a finalement été arrêté. Et au terme de leur procès, Nauzinor a été déclaré coupable de meurtre prémédité, ce qui lui a valu la prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans.

Araghoune, qui a été qualifié de «sous-fifre» de l’assassin, et Marcellus, un rappeur adepte du style «gangster», avaient quant à eux été déclarés coupables d’homicide involontaire. Ils espéraient s’en sortir avec 9 et 6 ans d’incarcération, malgré la violence de l’attaque, leurs antécédents de violence, et un comportement peu conformiste en détention.

Famille traumatisée

Mais ces sentences ne ramèneront pas à la vie M. Pineda Melgar, dont l’assassinat a complètement traumatisé sa famille. Sa conjointe, qui l’a décrit comme un «père de famille très présent» a vécu de l’anxiété et une dépression. Sa fille reste inconsolable et continue de demander la présence de son père.

«Le jeune garçon est méconnaissable, il ne rit plus», a noté le juge.

La sœur de M. Pineda Melgar avait également témoigné de la douleur vécue à la suite de l’assassinat.

Compte tenu de la détention préventive, il reste à Araghoune un peu plus de 7 ans à purger, tandis que Marcellus sera libre dans un peu plus de 12 ans.