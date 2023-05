Course pour devenir coporte-parole de QS: Manon Massé invite les personnes non-binaires à se présenter

Manon Massé invite les personnes non-binaires à se présenter pour lui succéder à titre de coporte-parole de Québec solidaire.

«Moi j’invite, s’il y a des personnes non genrées qui veulent se présenter, qu’ils le fassent», a lancé Mme Massé en réponse à la question d’un journaliste qui lui demandait s’il ne serait pas temps d’avoir un porte-parole qui ne s’identifie ni comme homme ni comme femme à Québec solidaire.

Mais à l’heure actuelle, les statuts du parti prévoit deux postes de porte-parole, un masculin et un féminin. Pour Mme Massé, il ne s’agit pas d’un problème. «Nous, à QS, peu importe, les gens peuvent se présenter. Si ça arrive, on verra avec nos membres ce qu’on fait avec ça», a-t-elle dit.

Puis, à la question de savoir si une personne trans pourrait occuper un poste de porte-parole à QS, Mme Massé a été catégorique. «Une femme trans pourrait occuper le poste de porte-parole féminin, et un homme trans pourrait occuper le poste de porte-parole masculin».

La course pour élire les prochains porte-parole sera lancée au mois d’août, et l’élection aura lieu le 26 novembre au congrès du parti. Le chef parlementaire de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, se présentera pour que son mandat soit renouvelé.

La députée de Mercier, Ruba Ghazal, a déjà annoncé qu’elle se lançait dans la course pour succéder à Manon Massé.