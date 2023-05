Crimes sexuels à l’école: l’arrestation d’un enseignant de Laval suscite de vives réactions

Au lendemain de l’arrestation pour crimes de nature sexuelle de Bryan Mayer, un enseignant de français et coach d’équipes sportives, notre journaliste Elizabeth Laplante prend le pouls des vives réactions de la communauté.

• À lire aussi: Un enseignant et coach d’équipes sportives arrêté pour une série de crimes sexuels

• À lire aussi: Centre de services scolaire de Laval: vérification d’antécédents judiciaires de 2000 employés

«C’est malheureux quand même pour toutes les jeunes filles et les jeunes garçons qui ont dû vivre ça, c’est terrible [...] ce sont des cas qui se répètent malheureusement», a témoigné un parent d’élève.

«On a abordé la conversation tranquillement à savoir s’il avait été en contact avec [l’enseignant], comment il se sentait et s’il a besoin d’aide. Je lui ai mentionné toutes les ressources qu’il y avait à l’école et de ne pas se gêner à m’appeler dans la journée, que j’allais aller le chercher à l’école s’il le faut», a mentionné un autre parent.

Le ministre de l’Éducation a d’ailleurs été questionné mercredi matin par la députée de Québec solidaire, Ruba Ghazal, au sujet de l’absence d’une loi-cadre sur les violences sexuelles dans les écoles primaires et secondaires de la province.

Bernard Drainville s’est dit «très sensible» en tant que ministre de l’Éducation.

«On est tous tannés, et si vous me permettez, Madame la Présidente, on est tous écœurés de toutes ces histoires qui se multiplient», a-t-il déclaré.