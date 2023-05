Dans une tournée en 2024: Bruno Pelletier célèbre le quart de siècle de «Miserere»

Bruno Pelletier plongera dans ses souvenirs et ses admirateurs en feront autant à l’occasion de La tournée 25e anniversaire de Miserere, qui célébrera à compter de l’hiver prochain le quart de siècle de cet album phare de son répertoire.

Le chanteur de 60 ans se produira une trentaine de fois partout en province, incluant des arrêts au Théâtre Capitole de Québec, les 16 et 17 février 2024, ainsi qu’au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, à Montréal, le 2 mars.

La virée prendra son envol à Drummondville, le 9 février, et se conclura à Thetford Mines, le 19 mai.

Bruno Pelletier partagera la scène avec la grandiose Kim Richardson. Cinq musiciens et le quatuor à cordes Esca les entoureront pour en mettre plein les oreilles aux spectateurs.

L’opus Miserere comprend les succès Aime, Coriace, J’oublie ma folie, Miserere et Où que tu sois. Lancé en 1997, il s’est écoulé à plus de 250 000 exemplaires. Bruno Pelletier, qui arborait encore une longue chevelure bouclée à l’époque, est monté trois fois sur scène à l’ADISQ pour accepter des prix liés à ce disque. Soulignons que Miserere été réédité en vinyle spécialement pour le 25e anniversaire. On peut se le procurer en ligne.

Bien entendu, la tournée aurait pu avoir lieu en 2022, soit un quart de siècle exactement après la sortie de l’album, mais la pandémie a contraint l’équipe du chanteur à faire preuve de patience. Même sa tournée précédente, Sous influences, a été bousculée par la COVID-19.

«Vingt-cinq ans...déjà! Difficile pour moi de bien absorber cette notion de temps si vite passé. Et comment ne pas le souligner? Il fallait absolument marquer le coup, d’où ce vinyle et cette nouvelle tournée. C’est par Miserere que je suis entré chez vous, et que depuis ce temps, vous me permettez de continuer à faire ce métier qui me lie à vous. Je vous attends pour qu’on festoie ensemble et aussi, surtout, pour vous dire merci», a dit Bruno Pelletier, mercredi, dans un communiqué.

Les billets pour La tournée 25e anniversaire de "Miserere seront mis en vente ce vendredi 26 mai, en ligne.