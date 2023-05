Délais interminables à la DPJ: «Pourquoi ce virus de la maltraitance se propage?»

Les délais sont interminables à la Direction de la protection de jeunesse (DPJ) sur le territoire de l’île de Montréal, et sont bien au-delà de la moyenne provinciale.

Plusieurs intervenants sont stupéfaits de voir qu’il faut en moyenne 87 jours d’attente pour obtenir une première évaluation à Montréal, alors que ce chiffre s’établit à 41 à la grandeur du Québec.

Ces retards ont des conséquences néfastes pour les jeunes qui ont grandement besoin d’encadrement.

Nancy Audet, ex-enfant de la DPJ et auteure du livre «Plus jamais la honte», somme le gouvernement provincial d’agir, alors que la pénurie de personnel se fait criante dans les établissements de la DPJ.

«Imaginez dans votre salon, à l’extérieur, on met sept gros autobus jaunes pis on les remplit d’enfants chaque jour. On en est là au Québec. [...] Pourquoi ce virus de la maltraitance se propage à vitesse grand V en ce moment, et qu’il y a un silence inquiétant à Québec? Ça devrait être au-dessus de notre liste en ce moment, on devrait parler de ça», constate-t-elle.

Le syndicat de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux est également préoccupé de voir une détérioration de l’offre de services.

«C’est pas acceptable. On fait face à une pénurie de personnel grave. Les intervenants que nous avons sont très débordés, et à cause de ça, ils quittent le navire plus rapidement», s’inquiète une représentante de l’APTS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, Alexandra Boisrond.

La pandémie et l’inflation ont entraîné des conséquences sur la population montréalaise, ce qui a exacerbé les tensions dans certaines familles.

D’autres régions font mauvaise figure, telles que l’Estrie et l’Outaouais.

