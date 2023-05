Des parents indemnisés pour l'arrêt du transport scolaire

Les parents qui sont privés d'autobus scolaire à Shawinigan seront indemnisés par le Centre de services scolaire de l'Énergie, car il a été décidé de redistribuer le montant qui aurait dû être remis au transporteur aux familles qui n'ont pas de service.

«À partir de cette somme non versée au transporteur, le montant fixe établi pour l'indemnité est de 2,60 $ par passage quotidien par élève. [...] Les parents d'un élève qui utilise le transport 4 fois par jour recevront une indemnité de 10,40 $ par jour (4 x 2,60$). », a-t-on reçu comme information du Centre de services scolaire de l'Énergie.

Il s’agit toutefois d’un montant qui ne couvre pas tous les frais engendrés par les inconvénients, selon plusieurs parents.

D’autres se réjouissent des gains obtenus. N'en demeure pas moins que la situation commence à peser lourd selon certains qui doivent encore assurer le transport de leurs enfants matin et soir, parfois même sur l'heure du diner.

Les chauffeurs d'Autobus de l'Énergie sont en grève générale illimitée depuis le 20 avril.

Même si le calcul a été fait pour être le plus équitable possible, et ce rapidement, on note quand même certaines inégalités.

«Je suis obligée de manquer une heure le matin et une heure l'après-midi. Donc ça me fait des trous de 50 $ par jour environ pour aller porter et chercher mes enfants, tandis que d'autres familles vont être plus nombreuses qu'elles vont avoir, admettons, six enfants, vont avoir 600 $ pour les deux semaines et ils prennent tous le même véhicule», a expliqué un père de deux enfants rencontrés à Shawinigan.

Cette indemnité sera versée jusqu'à ce que la grève se termine.

Les travailleurs d'Autobus de l'Énergie espèrent pouvoir retrouver leurs élèves le plus rapidement possible dès qu'une entente sera trouvée.