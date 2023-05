Deux morts dans un second accident mortel en 48 heures à Messines

Un homme et une femme ont trouvé la mort et un second homme a été gravement blessé, mercredi, dans une violente collision frontale survenue à Messines, en Outaouais, portant à trois le nombre de victimes de la route dans cette municipalité depuis lundi.

L’accident s’est produit, à nouveau, sur la route 105 aux environs de 5 h 30.

Les deux victimes, un homme dans la trentaine et une femme dans la vingtaine, se trouvaient dans la même voiture.

Le conducteur de l’autre véhicule, pour sa part, a subi de graves blessures qui ne mettaient pas sa vie en danger.

En début de soirée, la Sûreté du Québec a lancé un appel au public pour tenter de retrouver le ou les occupants d’une camionnette blanche qui circulait dans le secteur au moment de l’accident et qui aurait pu être témoin de la collision.

Il s’agit du second événement tragique à ébranler cette municipalité. Lundi, deux hommes avaient été gravement blessé et une femme a perdu la vie lors d’une sortie de route survenue dans le même secteur.