EN VIDÉO | La publicité d’un «vrai homosexuel» invitant les gens à sortir dehors crée la controverse

Une publicité nommée «L’été de la fierté» de la compagnie «The North Face» sème la controverse en ligne.

La vidéo, visionnée plus près de 3 millions de fois, montre un homme habillé en drag queen qui se présente d’emblée comme étant «Patti gonia», en référence à la populaire marque Patagonia.

«Bonjour, c’est moi, Patti Gonia, un homosexuel de la vraie vie, dit-il tout sourire. Et aujourd’hui, je suis ici pour t’inviter à sortir dehors!», ajoute-t-il en référence à la sortie du placard.

Accompagnant la vidéo Instagram, la compagnie a expliqué ses motivations.

«La nature vous permet d'être qui vous êtes, c'est pourquoi, pour la deuxième année consécutive, @thenorthface organise Summer of Pride en collaboration avec @pattiegonia (ils/elles) pour vous célébrer, vous et toutes les belles façons dont vous sortez de chez vous», peut-on lire.

Photo tirée d'Instagram | The North Face

Plusieurs internautes ont signalé leur mécontentement.

«Devinez quoi, North Face est sortie de mon placard», a commenté l’un d’eux.

Photo tirée d'Instagram | The North Face

«Qui devient woke fait faillite», a écrit un autre, jouant sur l’homophonie entre «woke» et «broke».

The North Face a répondu à l’internaute: «Nous reconnaissons l'opportunité que notre marque a de façonner l'avenir du plein air et nous voulons que cet avenir soit un endroit plus tolérant et plus aimant.»

Photo tirée d'Instagram | The North Face

La compagnie n’entend pas reculer sur sa campagne publicitaire, même si plusieurs internautes menacent de boycotter la marque.