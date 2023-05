Enquête pour usage de mélatonine: l'éducatrice aussi suspendu à Saint-Barnabé

L'éducatrice en service de garde qui aurait donné de la mélatonine à l'insu des enfants et de la direction de la Garderie de l’École Sportive des P’tits Samouraïs occupe aussi un emploi à la municipalité de Saint-Barnabé depuis 2014.

Elle avait à sa charge de nombreux enfants à titre de responsable des Loisirs.

À la suite des allégations en lien avec son emploi dans la garderie de Trois-Rivières, la municipalité de Saint-Barnabé l’a rencontrée.

Elle a été suspendue avec solde par la municipalité qui mène une enquête interne. Pendant neuf ans, elle a eu à sa charge les camps de jour et l'organisation des fêtes de la municipalité où elle côtoyait de nombreux enfants.

«Comme la sécurité des enfants est primordiale dans ce dossier et que l’employé était en charge du camp de jour et d’une cinquantaine d’enfants chaque été. On a préféré ne pas prendre de chance et de risquer la sécurité des enfants», a commenté le maire Guillaume Laverdière.

La nouvelle a vite fait le tour de la municipalité. Plusieurs se demandent depuis combien de temps l’éducatrice ajoutait de la mélatonine dans le breuvage des enfants de la garderie et à quelle dose.

Une enquête policière est en cours. Le ministère de la Famille tente aussi de faire la lumière sur les évènements.