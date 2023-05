Festival Classica: un concert symphonique pour les 50 ans de l'album «The Dark Side of the Moon» de Pink Floyd

Le mythique album The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, qui célèbre son 50e anniversaire ce printemps, sera joué intégralement lors d’un concert symphonique proposé par le Festival Classica, le 10 juin prochain, au parc de la Cité de l’arrondissement de Saint-Hubert, à Longueuil.

Cet événement gratuit sera assurément teinté de nostalgie pour les plus vieux et se voudra une découverte du son de Pink Floyd pour les plus jeunes.

L'opus a été lancé en mars 1973 et est devenu l'un des plus vendus de toute l’histoire de la musique à travers le globe.

Quelque 120 artistes fouleront la scène lors de ce concert à grand déploiement, incluant des musiciens de l’Orchestre symphonique du Grand Montréal et le chœur de l’Opéra Bouffe du Québec.

Reconnue pour la puissance et la justesse de sa voix, la chanteuse Lulu Hughes sera la soliste invitée de ce spectacle présenté sous la direction du chef d’orchestre Simon Fournier. La VJ BunBun projettera quant à elle des œuvres d’arts numériques pendant la prestation.

Des classiques d’un autre album phare du groupe britannique, The Wall, pourront aussi être entendues à compter de 21 h. Le site ouvrira ses portes à compter de 17 h avec la présence de camions de cuisine de rue.

Le Festival Classica bat son plein jusqu’au 17 juin prochain. La programmation est disponible en ligne.