Festival Go vélo Montréal: Julie Ringuette enfourche son vélo

Julie Ringuette adore le vélo, une activité qui se pratique en famille chez elle.

Avec son conjoint Pascal Morissette et leurs deux filles âgées de 2 et 4 ans, ils enfourchent le plus souvent possible leurs bicyclettes pour le simple plaisir de se balader ensemble entre le souper et le dodo, ou pour effectuer des courses dans leur quartier de Mascouche, dans Lanaudière. Ils s'y sont établis il y a deux ans, après plusieurs années passées dans la métropole.

«On croit au vélo de plaisance!» a-t-elle dit avec l’enthousiasme qu’on lui connait, parlant des sentiers qui bordent leur demeure et qu'ils parcourent aussi à pied, à la course ou en ski de fond.

Ce n’était donc pas une surprise pour l’animatrice, chanteuse, chroniqueuse et comédienne quand Vélo Québec lui a proposé d’être porte-parole du Festival Go vélo Montréal, qui se tient du 28 mai au 4 juin.

Julie Ringuette sera présente pour la toute première fois au Tour la Nuit du 2 juin et au Tour de l’île du 4 juin, deux événements où elle profitera de l’occasion pour pédaler avec son clan.

«C’est une association toute naturelle pour moi, car on fait beaucoup de vélo, notamment quand je vais chercher les filles à la garderie. J’ai une remorque à l’arrière de mon vélo. Sinon, j’essaie de faire des commissions à vélo avec les enfants. Si les filles ne sont pas avec moi, je vais courir à la place», a-t-elle dit à l’Agence QMI, parlant de «donner le goût de bouger» à sa progéniture.

La plus âgée dispose même d’une remorque de copilote accrochée au vélo de son père, ce qui lui permet de pédaler avec lui. La cadette prend place dans un siège pour enfants sur le vélo de sa maman.

Un retour au jeu plus que bienvenu

Julie Ringuette aime à la fois animer et défendre des rôles, une sphère du métier où elle est de retour en grand. Elle s’illustre depuis cet hiver dans la touchante série Mégantic, disponible sur Club illico et réalisée par Alexis Durand-Brault. Elle tourne aussi sous la direction du même réalisateur pour la troisième et ultime saison de Portrait-robot, série qui sera disponible l’an prochain sur la même plateforme.

PHOTO FOURNIE PAR YAN TURCOTTE

«Ce rôle dans "Portrait-robot" est à mille lieues de moi et de ce qu’on m’a vue faire! Avec "Mégantic" et "Portrait-robot", je suis contente de sortir de la comédie et d’aller dans le drame. Même moi je redécouvre l’actrice en moi et je me souhaite d’autres rôles!»

Très occupée par les temps qui courent, Julie poursuit également la tournée du spectacle «Ladies Night» à travers le Québec, en plus de coanimer jusqu’au 9 juin l’émission du matin à l’antenne de WKND 99,5, à Montréal, en remplacement de Mélanie Maynard qui est partie animer «Sucré Salé» à TVA.

Enfin, elle coanimera «La Grande récré» avec Pascal Morrissette, le 16 juin, dès 8 h, en ligne [lagranderécré.tv], une initiative du Grand défi Pierre Lavoie et de Force 4. «C’est important de faire bouger les jeunes et on inculque ça à nos filles!»

Les événements du Festival Go vélo Montréal 2023

Le 21e Défi métropolitain aura lieu le dimanche 28 mai, dès 7 h. Des parcours variant de 61, 85, 96 et 145 km, au départ de Saint-Bruno-de-Montarville, en Montérégie, sont proposés aux cyclistes et ce rendez-vous donne le coup d’envoi au Festival Go vélo Montréal.

Le 23e Tour la nuit sera de retour le vendredi 2 juin. Le départ du parcours de 24 km, dans des rues fermées à la circulation automobile, sera donné à 20 h au parc Maisonneuve, à l’angle du boulevard Rosemont et de la 26e avenue.

Le 38e Tour de l’île de Montréal se tiendra le dimanche 4 juin, dès 9 h 15, au parc Maisonneuve, à partir du boulevard Rosemont et de la 26e avenue. Le parcours de 47 km se déroulera dans des rues fermées à la circulation automobile. Ceux qui préfèrent la formule «découverte» du Tour de l’île pourront aussi prendre part à des parcours de 53, 75 ou 99 km sur des rues ouvertes à la circulation automobile.

De l'info pour les automobilistes

Pour éviter les désagréments des rues fermées (on s’est éloigné du pont-tunnel Louis-Hippolyte-la Fontaine en raison des travaux en cours), les automobilistes pourront consulter l’onglet Info circulation (avec les données en temps réel) et consulter les différents tracés des événements en ligne. Il y aura aussi une ligne téléphonique et l’application Waze informera ses utilisateurs.

Inscrivez-vous!

Il est toujours possible de s’inscrire aux différentes propositions du Festival Go vélo Montréal, en ligne. Les retardataires pourront aussi se manifester sur place le jour même.