Augmentation salariale des députés: «Je vais la donner au complet»

Le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a annoncé sur les ondes de TVA Nouvelles qu’il donnerait son augmentation de salaire à des organismes communautaires advenant que les salaires des députés soient bonifiés.

Compte tenu du fait que Québec solidaire n’a pas le poids politique suffisant pour bloquer la hausse souhaitée par la majorité caquiste, c’est la solution à laquelle prévoit avoir recours M. Dubois afin de maintenir sa position.

«Je vais la donner au complet à des organismes de ma circonscription», assure-t-il, en expliquant toutefois qu’il n’y aurait pas de «ligne de parti sur les finances personnelles» des députés solidaires, qui seront ainsi libres d’accepter ou non l’augmentation.

Dans la mesure où le métier de député implique environ «60 heures» de travail par semaine, fait remarquer Emmanuelle Latraverse, le taux horaire des élus est d’environ «33 $», de sorte que pour plusieurs, un certain redressement est de mise.

«Ce fameux salaire de base, de 100 000$ par année, il y a seulement 10 députés sur 125 qui le font, dont 7 de Québec solidaire», nuance d’emblée M. Dubois.

«115 députés sur 125 font beaucoup plus... ça peut aller à 160 000, 170 000, 200 000 $ par année», ajoute-t-il.

Le co-porte-parole de QS reconnait néanmoins que la question de la «valeur d’un député» est excellente, mais que c’est à un «comité non seulement indépendant, mais ayant un mandat complet de faire la révision de tous les montants que reçoivent les députés» de trancher la question.

«Et ce comité-là devrait être décisionnel, c’est-à-dire que ses recommandations devraient être exécutoires», ajoute-t-il.

Un plaidoyer «agaçant»

Dans une tentative pour rallier les solidaires à sa cause, le premier ministre François Legault a apostrophé M. Dubois mardi à l’occasion de la période des questions à l’Assemblée nationale.

«Je pense entre autres à un jeune père de famille, qui veut offrir le plus possible à ses enfants. Je pense que c’est normal qu’on lui offre une rémunération qui est compétitive avec ce que cette personne-là pourrait avoir dans le public, dans le privé... pourquoi ça serait différent pour la politique? Pourquoi un père de famille ne serait pas capable d’aller le plus possible pour ses enfants? Pourquoi?», a demandé le premier ministre à son homologue solidaire.

La harangue de M. Legault a particulièrement agacé M. Dubois, qui tient d’abord à rappeler que «que personne ne va en politique pour faire, comme le dit M. Legault, le plus d’argent possible pour ses enfants.»

«Les gens vont assez peu en politique pour des raisons financières. Peu importe le parti, ils vont en politique pour défendre leurs valeurs, leur projet de société, leur vision du Québec», a ajouté M. Dubois, qui refuse d’instrumentaliser l’engagement politique.

Le co-porte-parole de QS rappelle d’ailleurs qu’il n’y a pas seulement les politiciens qui veulent le mieux pour leurs enfants, mais que les «infirmières, les professeurs, les ouvriers, les travailleurs autonomes veulent aussi le mieux pour leurs enfants.»

«Ces gens-là travaillent fort aussi, ils font aussi des sacrifices. En ce moment ces gens-là voient la facture de l’épicerie exploser à cause de l’inflation. Il y a des hausses de taux d’intérêt, de loyer, et ces gens-là ne peuvent pas s’octroyer à eux-mêmes une augmentation salariale de 30 000 $ par année», a encore fait valoir M. Dubois.