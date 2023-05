Infections chez les enfants: la COVID-19 circule toujours

Plusieurs virus circulent en ce moment qui touchent particulièrement les enfants, dont la COVID-19.

Même si, s’agissant de ce dernier virus, les pratiques de dépistage ont grandement décrue, la COVID-19 continue en effet à se répandre.

«Parmi les personnes qui sont testées, on voit que les pourcentages de positivité restent entre 6 et 9 % dans la région de Montréal, donc il en reste encore de la COVID», assure en entrevue à 100% Nouvelles le docteur Jesse Papenburg, pédiatre infectiologue et microbiologiste à l’Hôpital de Montréal pour enfants.

«Aussi, on fait du dépistage dans les eaux usées, et là aussi on n’a pas une augmentation importante de la quantité de virus de la COVID-19 dans les eaux usées, mais elle persiste, donc il y a encore de la COVID qui circule aussi, malheureusement», ajoute-t-il.

Selon le médecin, la persistance de la COVID-19 peut s’expliquer parce que certaines personnes «n’ont pas encore rencontré la COVID, ou peut-être parce qu’elles ont été vaccinées il y a plusieurs mois, et parce que la protection n’est pas complète» même pour les autres, détaille-t-il.

Les prochains mois permettront d’en savoir plus sur le destin de la COVID-19, laquelle pourrait devenir un «virus plutôt respiratoire hivernale, suivre un rythme saisonnier comme on voit avec d’autres virus respiratoires, parce que pour le moment on ne voit pas ça: le virus continue à évoluer», explique le dr Papenburg.