Le camping toujours aussi populaire en Estrie

La popularité du camping ne se calme pas en Estrie où de plus en plus de campings affichent déjà complet pour les périodes achalandées comme la Saint-Jean Baptiste et les vacances de la construction.

Pour la copropriétaire du camping du Pont-Couvert à Waterville, Marie-Laurence Binette, c'est une excellente nouvelle.

«Depuis la pandémie, nos terrains se réservent et se remplissent de plus en plus rapidement. Les gens ont redécouvert le plein air et ça, ça nous rend très contents», a-t-elle expliqué.

La hausse en popularité du camping joue en faveur des ventes d'équipements de plein air.

Tentes, matelas de sol, sac de couchage et sacs d'expéditions connaissent un succès auprès des consommateurs intéressés par le camping.

«On sent que les gens ont hâte à l'été, et à la saison du camping, que ce soit des adeptes ou des campeurs débutants, c'est beau à voir», affirme le propriétaire de Momo Sports, Michel Poisson.

Du côté des concessionnaires de camping-cars, la vente de roulottes connaît une accalmie depuis le mois de mai.

«Le mauvais temps vient vraiment affecter nos ventes. On dirait que la pluie et le vent découragent les gens à bien se préparer pour l'arrivée de l'été», a souligné le propriétaire de Roulottes de l'Estrie, Claude Jr Lacharité.

Toutefois, il a précisé qu'en mars dernier, son commerce avait connu plusieurs ventes, ce qui le rassure pour la popularité des roulottes en Estrie.

Même si la pandémie est terminée, l'engouement pour le camping persiste. Les terrains encore disponibles deviennent de plus en plus rares avec les vacances qui arrivent à grands pas.