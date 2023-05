À VOIR | Le dépotoir à ciel ouvert d’un résident dérange un voisinage de la Gaspésie

Un citoyen de Carleton-sur-Mer a transformé sa cour arrière en véritable dépotoir urbain, poussant à bout la patience de certains.

Sylvain Boudreau, dont la maison est voisine du dépotoir improvisé, déplore la situation et demande aux autorités concernées de prendre le dossier en main.

«Il ne met pas de déchets au chemin, ça s’accumule derrière la maison et tout ça. Un moment donné, il y a des odeurs et ça sent. Si la vermine se met là-dedans, c’est nous autres qui va avoir ça», fait valoir celui qui a acheté une maison dans le secteur du golf il y a 35 ans.

TVA Nouvelles

«C’est une soue. Un dépotoir c’est plus organisé que ça. Tu as les pneus d’un bord et le fer de l’autre. Là, c’est tout mélangé. C’est ridicule», ajoute l’homme de 64 ans.

Enjeux de santé mentale

L’homme responsable de cette «soue» loue la maison depuis deux ans.

TVA Nouvelles

Dans la cour, les morceaux de bois, les appareils électroniques, les pneus, les matelas et autres déchets divers s’accumulent pêle-mêle.

Selon le voisinage, le résident des lieux serait aux prises avec des troubles de santé mentale, ce qui expliquerait ce désordre.

TVA Nouvelles

«Ici, derrière, c’est le golf de Carleton. Fais-moi pas à croire que c’est beau. Il arrive des touristes et ils voient les déchets. Ça ne donne pas un beau coup d’œil là», insiste encore M. Boudreau.

«Pour les voisins, c’est sûr que c’est écœurant. Mais qu’est-ce que tu veux qu’on fasse ? (...) Il nous dérange pas, mais il fait des grabuges là-dedans. Il est tout en train de briser les loyers de la femme du propriétaire. Elle est malade, elle ne peut pas se déplacer la madame, c’est une madame âgée», indique une voisine.

TVA Nouvelles

Des plaintes ont été déposées à la Ville, mais rien n’est fait, de sorte que certains en viennent à se demander si les autorités municipales tolèrent ce genre de dépotoir.

«Un moment donné, il va falloir qu’ils fassent de quoi parce que ça s’accumule (...) Si eux autres auraient ça aux alentours de leur maison, ça fait longtemps que ça serait réglé et ça ne serait plus là et nous autres on est obligé d’endurer ça fait 2 ans», lance M. Boudreau.

TVA Nouvelles

La propriétaire de la maison, qui n’était pas à l’aise de nous accorder une entrevue, nous a toutefois confirmé qu’une mise en demeure a été envoyée au locataire, lui ordonnant de quitter les lieux dans les plus brefs délais. Les voisins espèrent que cette lettre règlera la situation une fois pour toutes.