Les Panthers en finale de la coupe Stanley

Les Panthers de la Floride ont balayé leur série contre les Hurricanes de la Caroline et ainsi obtenu leur billet pour la finale de la coupe Stanley, mercredi soir.

Le club de Sunrise a signé un gain de 4 à 3 dans le quatrième match de la finale de l’Est. L'équipe qui avait obtenu la dernière place pour les séries éliminatoires dans leur association participera à la grande finale pour la deuxième fois de son histoire, elle qui avait perdu contre l’Avalanche du Colorado en 1996.

Le but de la victoire contre les «Canes» est venu du bâton de Matthew Tkachuk, qui a marqué avec 4 secondes à faire à la troisième période. Il a fait mouche en avantage numérique. C’était son deuxième but du match, lui qui a aussi profité de l’indiscipline de ses rivaux au premier tiers.

Les visiteurs, qui ont tiré de l’arrière plus souvent qu’autrement, avaient nivelé le pointage avec un peu plus de trois minutes à faire au temps réglementaire. Jesper Fast est celui qui a inscrit ce but.

Les Panthers étaient en contrôle depuis la mi-match, grâce à un filet de Ryan Lomberg. L’ailier de 28 ans a bien travaillé pour maintenir la rondelle en zone adverse et a éventuellement été récompensé en voyant le précieux objet apparaitre devant lui, alors que le gardien Frederik Andersen était hors position. C’était sa première réussite des présentes séries.

Ce but est survenu après deux filets de suite des Hurricanes. Les auteurs de ceux-ci ont été Paul Stastny et Teuvo Teravainen.

Les «Cats» avaient préalablement touché la cible deux fois dans les 11 premières minutes du premier engagement. Anthony Duclair a d’ailleurs marqué après seulement 41 secondes de jeu. L’autre but a été le premier de Tkachuk. Celui qui sera sérieusement considéré comme candidat pour le trophée Conn Smythe si les Panthers remportent les grands honneurs a neuf réussites à son compteur jusqu’à présent en séries.

Devant la cage des vainqueurs, Sergei Bobrovsky a repoussé 36 rondelles. Son vis-à-vis a fait face à 25 tirs.

Le club floridien pourrait savoir qui il affrontera en finale dès jeudi soir, puisque les Golden Knights de Vegas pourraient balayer la série finale de l’Association de l’Ouest qui les oppose aux Stars de Dallas.