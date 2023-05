Activités portuaires : Port-Cartier et Sept-Îles unissent leurs forces

Port-Cartier et Sept-Îles, deux villes avec plusieurs points en commun séparées par seulement 60 km, unissent leurs efforts pour attirer des investisseurs étrangers.

À la demande du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, les intervenants économiques se regroupent au sein d'une seule zone industrialo-portuaire.

En choisissant la voie d'une plus grande collaboration, les villes de Sept-Îles et Port-Cartier font le pari qu'elles réussiront davantage à attirer les investisseurs et à faire naître des projets.

La transition énergétique qui nécessitera des investissements majeurs au cours des prochaines années, notamment dans l'industrie du fer, représente une voie d'avenir pour les corporations de développement économique des deux villes. En se regroupant au sein d'une seule zone industrialo-portuaire, elles développeront des stratégies pour jouer plus efficacement la grande séduction.

«C'est d'offrir un panier de services portuaires et de terrains. À partir du moment où il y a plusieurs hypothèses potentielles pour un investisseur, il y a de l'intérêt. À tout le moins, ils viennent nous visiter», a indiqué le directeur de Développement économique Port-Cartier, Bernard Gauthier.

Additionnées, les activités commerciales des zones industrialo-portuaires de Port-Cartier et Sept-Îles représentent près de 15 % des exportations au Québec. La proximité géographique des deux villes commandait la production de matériel de promotion commun comme une vidéo.

«Après plusieurs années de travail où les zones travaillaient en parallèle, il nous est apparu évident qu'il doit y avoir de belles synergies à regrouper les acteurs et, pour ce qui nous concerne, développer une masse critique vraiment intéressante pour l'attractivité au niveau international», a souligné Pierre D. Gagnon, président-directeur général du Port de Sept-Îles.

Les acteurs économiques présents à l'annonce qui s'est déroulée à Port-Cartier ont rappelé que la position géographique des 2 villes est avantageuse, contrairement à la croyance populaire.

«Si on se place dans une perspective mondiale, Sept-Îles et Port-Cartier, c'est la porte d'à côté. On est au cœur de l'action si on prend par exemple le transport maritime. Je comprends que pour quelqu'un qui est à Montréal ou à Québec, on est une région éloignée. Mais pour des investisseurs de l'extérieur du Canada et qui pense de façon globale, Sept-Îles et Port-Cartier, on est en plein milieu», a indiqué le directeur de développement économique Sept-Îles, Paul Lavoie.

Un recensement des terrains disponibles pour de nouveaux projets est en cours de réalisation. Il s'agit d'un outil supplémentaire dont bénéficiera la région pour augmenter son attractivité sur le plan international.