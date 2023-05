Maripier Morin retrouvera une tribune à l’antenne de WKND 99,5

Maripier Morin retrouvera une tribune en août prochain à l’antenne de WKND 99,5, à Montréal.

L’animatrice, comédienne et femme d’affaires de 36 ans rejoindra Vincent Dessureault et Patrick Langlois à l’émission matinale On part ça d’même dès le 21 août. Celle-ci est diffusée du lundi au vendredi, de 5 h 30 à 9 h.

Maripier Morin a déjà travaillé avec Patrick Langlois à l'émission Ça commence bien, il y a plus de 10 ans, à l’antenne de la défunte chaine V, ainsi qu’à Ménage à trois.

Il s’agit pour elle d’un retour sous les projecteurs, après des années d’absence liées à la controverse avec Safia Nolin, la station montréalaise parlant même d’un «choix audacieux».

«Maripier est un des meilleurs talents radio qui n’avait pas de micro», a dit le nouveau directeur de la programmation de WKND 99,5, Benoit Simard, dans un communiqué mercredi.

«Nous faisons partie de ceux qui croient au processus de réhabilitation, a-t-il poursuivi. Elle a travaillé fort pour régler ses problèmes et pour grandir à travers ce processus. Nous avons suivi son parcours et avons constaté qu’elle a entrepris et accompli avec sérieux une démarche complète nous prouvant qu’elle mérite une deuxième chance. Au cours des derniers mois, nous avons rencontré une femme posée, lucide et très déterminée. Une mère de famille qui a eu des hauts et des bas et dont la grande authenticité s’accorde avec celle de nos animateurs en place et avec la vibe WKND. Le courant a passé et nous sommes convaincus qu’il passera aussi auprès de nos auditeurs.»

«Participer au retour de Maripier Morin sur la scène publique, c’est un choix qui s’inscrit dans le courant audacieux et avant-gardiste qui a forgé l'identité de WKND, a enchaîné M. Simard. Nous avons beaucoup réfléchi en équipe et sommes convaincus qu’elle saura se réapproprier son lien avec le public sur nos ondes et qu’elle apportera de la profondeur et de l’humanité à notre émission matinale.»

La principale intéressée, qui était récemment à l’émission L’autre midi à la table d’à côté avec France Castel et qu’on a vue dans le film Arlette, de Mariloup Wolfe, parle d’un «immense sentiment de gratitude» d’avoir sa chance à WKND 99,5. «C’est avec ouverture, vulnérabilité et.sincérité que j’attaquerai ce nouveau défi et je me sens privilégiée de le faire au sein d’une si belle équipe», a-t-elle dit.

Maripier Morin a accouché d’une fille en mai 2022. Elle partage sa vie avec le comédien Jean-Philippe Perras.