Michael Sabia chez Hydro-Québec: un «bon gars», dit Christian Dubé

Le conseil des ministres nommera Michael Sabia à la tête d’Hydro-Québec la semaine prochaine. Un «bon gars» qui a «beaucoup de qualités» a affirmé son ex-employé à la Caisse de dépôt et placement, Christian Dubé.

«On devrait avoir une annonce à faire la semaine prochaine pour la présidence d’Hydro-Québec», a indiqué le premier ministre François Legault.

Mardi, le nom du successeur de Sophie Brochu a fuité dans les médias. Il s’agit de l’ex-PDG de la Caisse de dépôt et placement de 2009 à 2020. Michael Sabia, 69 ans.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a quant à lui brièvement louanger Michael Sabia. «On va attendre sa nomination (...) Il a beaucoup de qualités. Beaucoup de qualités. Beaucoup de qualités», a-t-il dit.

En août 2014, Michael Sabia avait nommé Christian Dubé premier vice-président pour le Québec de la Caisse. Il avait quitté son poste de député caquiste de Lévis pour se joindre à l’équipe de M. Sabia.

En anglais, M. Dubé a ajouté que son ex-parton était «un bon gars».

Fitzgibbon silencieux

L’actuel sous-ministre au ministère des Finances à Ottawa, M. Sabia ne provient toutefois pas du milieu de l’énergie, malgré ce qui avait été avancé par l’entourage du ministre de l’Économie et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon.

Ce dernier a d’ailleurs refusé de confirmer la nomination de Michael Sabia,

«On va attendre, il va y avoir une nomination qui va se faire au moment approprié», a signalé le ministre Fitzgibbon, refusant également de parler des qualités de Michael Sabia en matière d’énergie. «Il n’a pas été nommé (...) Quand on nommera le nouveau président, on va avoir une discussion sur toutes ces questions-là.»

Pierre Fitzgibbon a siégé au conseil d’administration de la Caisse de dépôt et placement durant la présidence de Michael Sabia.

Compétence?

De leur côté, les oppositions ne doutent pas des compétences de gestionnaire de Michael Sabia, mais doutent de celles liées à la transition énergétique. Ils se questionnent sur sa vision du futur de l’énergie au Québec.

«Le problème demeure le même : est-ce que monsieur Sabia va acheter la vision caquiste par rapport au Dollarama de l'énergie? Est-ce que monsieur Sabia va avoir la liberté de dire ce qu'il pense par rapport à l'avenir énergétique du Québec? Et est-ce qu'aujourd'hui les Québécois vont avoir pour leur argent par rapport à une vision énergétique très claire?», a affirmé le libéral Monsef Derraji.

Le solidaire Haroun Bouazzi espère que M. Sabia viendra expliquer son vison à l’Assemblée nationale.

«M. Sabia a beaucoup d’expérience en gestion et en finance. La qualité de la gestion est très importante, mais la question financière n’a aucun intérêt pour Hydro-Québec (...) Ce sont des questions opérationnelles très compliquées, des questions de transition énergétique... Malheureusement, il n’a pas non plus cette expertise-là. Ceci étant dit, on va donner la chance au coureur», a-t-il indiqué.

Le péquiste Pascal Bérubé estime que M. Sabia ne représente pas vraiment «un vent de renouveau».

«Les libéraux l'aimaient beaucoup, les caquistes l'aiment autant. L'Ontarien Michael Sabia a une carrière remarquable dans le domaine financier, mais Hydro-Québec, ça a été démontré, dans les dernières années (...) ce n'est plus ce que c'était. Il y a un virage, une transition énergétique, écologique. Je ne suis pas convaincu que monsieur Sabia a ce bagage-là», a-t-il souligné.