Mouvement de tête brusque: une chanteuse se fracture le cou sur scène

Une rockeuse irlandaise qui se balançait violemment la tête au rythme de la musique en se donnant en spectacle devant des milliers de fans se serait fracturée le cou en plein concert.

• À lire aussi: Un comptable devient agent de sécurité pour assister au concert de Taylor Swift

• À lire aussi: Taylor Swift défend une spectatrice en plein concert

«Je ne savais pas que je m'étais fracturé le cou en me balançant [la tête]. Je tournais juste la tête en cercle, je faisais des “head-bang” et tout ça. Et je me suis fracturée le cou», a confié la chanteuse irlandaise Ciara Mary-Alice Thompson, connue sous son nom d’artiste CMAT, à la BBC dimanche.

La chanteuse de 27 ans, qui effectuait de violents mouvements de tête sur le rythme de la chanson, ne se serait néanmoins pas aperçue de la blessure avant de perdre la voix peu de temps après, dû à l’effondrement de son larynx.

Au moment de l’incident, l’Irlandaise, qui avait gagné le prix du meilleur album de l'année au Ireland's Choice Music Prize, était en pleine tournée.

«Pendant toute la tournée, je l'ai fracturé petit à petit, a-t-elle ajouté selon BBC. Mon larynx s’est effondré. Il s'est tordu et ma boîte vocale ne se refermait pas, alors j'ai perdu la voix pendant un mois.»

Si elle est loin d’être la seule chanteuse à avoir subi des blessures au niveau de la gorge et du cou, la physiothérapeute vocale Nikki Franklin, a néanmoins qualifié les blessures «extrêmes» de CMAT d'«assez uniques», a-t-il confié au média britannique.

«Les chanteurs sont des athlètes dans cette petite zone de leur cou, de leur gorge et de leur boîte vocale. Nous les voyons utiliser leur corps de différentes manières et mettre beaucoup de pression sur cette zone», aurait-elle ajouté.

Heureusement, la chanteuse a annoncé son retour sur scène, précisant qu’elle serait déjà guérie.