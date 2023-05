Par temps difficile, Cuba et Russie se rapprochent

À la recherche de nouveaux partenaires commerciaux et d'alliés politiques depuis l'invasion de l'Ukraine, la Russie se rapproche toujours plus de Cuba qui, en proie à sa pire crise économique depuis la chute du bloc soviétique, a cruellement besoin d'investissements.

Depuis début 2023, les visites de hauts représentants russes se sont succédé sur l'île. Après le Conseiller à la sécurité Nikolaï Patrouchev, et le PDG de la compagnie pétrolière publique Rosneft en mars, le chef de la diplomatie, Sergueï Lavrov, s'est rendu à Cuba en avril.

La Havane a également accueilli le Conseiller économique de Vladimir Poutine, Maxim Orechkine, le représentant des entrepreneurs russes auprès du Kremlin, Boris Titov, ainsi que le vice-premier ministre Dimitri Tchernychenko.

Ce dernier a présenté il y a quelques jours à La Havane une «feuille de route» pour accélérer la coopération avec Cuba, frappée par une profonde crise économique, tandis que les représentants d'une cinquantaine d'entreprises russes étaient sur l'île pour explorer les opportunités d'investissement.

À l'issue de cette visite, qui s'est tenue six mois à peine après la rencontre à Moscou entre le président cubain Miguel Diaz-Canel et Vladimir Poutine, une dizaine d'accords ont été signés pour relancer les échanges dans la construction, le numérique, les banques, le sucre, le transport et le tourisme.

Des accords qui impliqueront «quelques changements» dans la législation cubaine pour plus de flexibilité, a précisé M. Tchernychenko, alors que le gouvernement communiste s'est vu contraint dernièrement d'ouvrir son économie centralisée aux petites et moyennes entreprises privées.

En janvier, à la suite d'une première visite sur l'île de l'entrepreneur Boris Titov, les médias russes avaient déjà annoncé la création conjointe d'un «Centre pour la transformation économique» de Cuba, s'appuyant sur le «développement de l'entreprise privée».

Dans la capitale cubaine, les responsables russes ont également annoncé la reprise en juillet de vols réguliers entre Moscou et la station balnéaire de Varadero avec pour objectif de relancer l'arrivée de touristes de ce pays qui, depuis mars, peuvent utiliser sur l'île le système de paiement russe Mir.

«Période unique»

Proches alliés durant la Guerre froide, les deux pays ont vu leurs liens brutalement rompus en 1991 lors de la désintégration du bloc soviétique, avec lequel Cuba assurait 75% de ses échanges commerciaux et qui représentait l'essentiel de ses sources de crédit.

À partir de 2005, après avoir été réduites à néant, les relations ont repris, mais elles n'ont jamais atteint le niveau d'échange actuel, qualifié par le président Diaz-Canel de «période unique».

Isolée à l'international et soumise à des sanctions toujours plus strictes des pays occidentaux depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022, «la Russie a besoin de partenaires commerciaux et d'alliés politiques, et l'Amérique latine offre la possibilité d'avoir les deux», explique à l'AFP Mervyn Bain, spécialiste des relations Russie-Amérique latine à l'Université d’Aberdeen, en Écosse.

Cependant, «il est difficile de savoir jusqu'à quel niveau» les relations vont se nouer avec l'île.

Le président cubain, dont le gouvernement s'était abstenu à l'ONU lors de votes sur l'invasion russe en Ukraine, a affirmé cette semaine à Dimitri Tchernychenko «le soutien inconditionnel de Cuba» à la Russie dans son «affrontement avec l'Occident».

Pour Vladimir Rouvinski, professeur à l'Université Icesie de Cali, en Colombie, «dans tous les cas», l'aide que la Russie pourrait fournir à Cuba ne serait «en rien similaire» à celle accordée par l'URSS pendant trois décennies d'alliance politique, économique et militaire.

«La Russie de Poutine n'est pas l'URSS (...) et cela n'intéresse pas Poutine de dépenser des millions de dollars pour maintenir Cuba dans l'orbite russe, la Russie n'a pas cet argent», ajoute le chercheur, également spécialiste des relations entre Moscou et les pays latino-américains.

Selon des chiffres officiels russes, en 2022, les échanges commerciaux entre les deux pays se sont élevés à 450 millions de dollars, le triple de 2021.

Pour M. Rouvinski, dans le contexte de soutien inconditionnel de Washington à Kÿiv, «le côté attractif de Cuba pour la Russie de Poutine, c'est sa proximité géographique avec les États-Unis».

«C'est la logique de la réciprocité symbolique», car «toute mention d'une possibilité d'avoir à nouveau une présence militaire russe sur l'île provoque beaucoup de nervosité de l'autre côté du détroit de Floride».