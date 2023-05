Problème avec les ingénieurs de Bell: 1 an sans internet pour son entreprise

Ce qui devait se régler en un coup de fil s’est transformé en une série de rendez-vous annulés. Le propriétaire d’une marina de Lacolle «se fait niaiser» par les ingénieurs de Bell, si bien qu’il doit gérer son entreprise sans connexion internet depuis 7 mois.

• À lire aussi: Pas de haute vitesse, sauf autour du chalet du patron de Bell

«Ça avance jamais, jamais, jamais», s’exclame Paul Picard, de la marina Rose des Vents, dans le sud de la Montérégie.

Son entreprise située au bord de la rivière Richelieu près de la frontière américaine a reçu la visite d’un technicien de Bell, le 3 novembre dernier.

Le rendez-vous avait été pris pour un branchement internet à la suite de l’annonce par l’entreprise Trango que son service serait interrompu dans la région au printemps 2023.

Ce jour-là, l’employé du géant des télécoms n’a pas été capable de brancher la marina de M. Picard, et ce, même si la fibre optique était disponible.

C’est que le port de plaisance est situé entre le cours d’eau et la voie ferrée. L’accueil de la marina est le seul bâtiment situé de ce côté des rails.

«Le technicien avait besoin d’une nacelle pour passer le fil par-dessus la voie ferrée, mais il n’en avait pas», raconte Paul Picard.

«Pas pratique»

La marina n’a toujours pas de connexion internet aujourd’hui, alors que la saison nautique est débutée. Le propriétaire doit débrancher son ordinateur aux deux jours pour le ramener chez lui.

De cette façon, il peut acheminer à bon port, soit à son bureau de Saint-Eustache, les données pour la paie de ses 3 employés ainsi que celles de la comptabilité.

Le terminal de paiement de son commerce fonctionne quant à lui avec une puce cellulaire.

«Disons que c’est pas pratique», rumine l’homme.

Plusieurs appels

À la suite du rendez-vous manqué de novembre, Paul Picard a multiplié les démarches auprès de Bell pour obtenir sa connexion à temps pour la saison.

Un nouveau technicien s’est présenté au début du mois de mai, mais, encore une fois, il n’avait pas de nacelle.

«Il faut qu’on parle aux ingénieurs de Bell, mais même les agents du service à la clientèle ou du support technique n’arrivent pas à les rejoindre», constate M. Picard.

Il ajoute, anticipant la réponse de Bell, que la ligne téléphonique de la marina – branchée par... Bell – passe déjà au-dessus de la voie ferrée, au même endroit que les fils d’Hydro-Québec.

De son côté, Bell indique avoir rencontré des «problèmes d’ingénierie» près du 204, chemin McGee, à Lacolle, où se trouve la marina.

L’intervention du CN et d’Hydro-Québec serait nécessaire. «Nos équipes et celles de nos partenaires collaborent afin que les travaux soient effectués le plus rapidement possible», indique une porte-parole.

À la marina Rose des vents, la prochaine visite d’un technicien de Bell est maintenant prévue pour le mois d’octobre. «On verra s’ils vont se pointer», ironise Paul Picard.