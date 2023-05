Une application pour briser l’isolement des ainés

Le CHSLD de la Mitis mise, depuis un mois, sur l’application Famileo pour tenter de briser l’isolement de ses résidents, une idée qui fait fureur parmi leurs proches.

«Toutes les familles peuvent déposer des petits mots, des photos, ce qui se passe, ce qui doit être intéressant finalement pour leurs proches», a expliqué la fille d’une résidente qui utilise l’application, Johanne Lévesque.

Chaque semaine, le CHSLD imprime une gazette personnalisée à chaque résident qui comprend plusieurs photos et messages de leurs proches.

«Pour eux qui ont de la difficulté à aller sur Internet ou quoi que ce soit, c’est plus facile avec un petit journal», a précisé Sylvie Migneault, également fille d’une résidente du CHSLD.

«Ma mère fait de la démence, donc évidemment la parole, c’est plus ou moins facile, a ajouté Johanne Lévesque. Mais [avec le journal], je la voyais lire, je voyais ses lèvres bouger, ses yeux brillaient, puis elle s’arrêtait sur des photos. Ça fait des souvenirs précieux.»

Une fois inscrit à l'application, il est possible pour un maximum de 60 membres d'une famille et des proches d'envoyer des photos, des nouvelles et des mots doux, rendant l'application plus personnalisée, contrairement à d'autres médias sociaux.

Il est également possible d’entrer en communication avec l’établissement qui héberge le proche en question.

«Les commentaires sont excellents, autant des familles que des résidents qui apprécient grandement ce petit journal-là, s’est réjouie Édith Thibault, directrice générale de la fondation de la santé de la Mitis. Je pense que ça va faire des petits!»

Pour l'instant, le CHSLD de la Mitis est le seul établissement au Bas-Saint-Laurent qui offre l'application.

Les résidents et leurs proches souhaitent qu'elle soit offerte rapidement dans les autres établissements de la province pour que d'autres puissent en profiter.