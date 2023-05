Une mannequin OnlyFans utilise ses talents de cirque pour rembourser ses dettes

Une trapéziste professionnelle et ancienne clown a révélé comment elle a trouvé le succès d'OnlyFans après avoir abandonné son diplôme en arts du spectacle pour se concentrer sur le partage de ses compétences de cirque en ligne avec une touche sexy.

Enfant, Hannah James rêvait d'une carrière dans un cirque moderne, exécutant des acrobaties, des contorsions époustouflantes et des spectacles passionnants.

Toutefois, après avoir dû prendre un prêt étudiant et s'être rendu compte qu’elle avait peu de temps libre, la jeune femme de 26 ans a décidé de faire appel à un public plus large et a ouvert un compte OnlyFans.

Maintenant, Hannah présente une émission quotidienne sur son compte avec un éclairage professionnel, une machine à fumée et des changements de costumes pour des dizaines de milliers de téléspectateurs et gagne entre rapporte entre 67 000 1,3 M$ par mois.

«Mes fans regardent mes émissions en streaming où je fais le grand écart, je danse autour d’un poteau et je joue avec des jouets coquins», dit Hannah en entrevue à Indy100. «Ensuite, ils peuvent me parler sur OnlyFans, tout comme une rencontre à la porte d’un théâtre à la fin d’un spectacle.»

Hannah, qui se considère comme une «solitaire» en dehors de la socialisation avec sa famille, a trouvé l'inspiration auprès d’êtres chers qui ont inspiré son succès.

«J'ai grandi avec des parents qui vivaient un style de vie hippie», explique Hannah à Indy100. «Nous avons vécu et voyagé dans un autobus, alors mes parents m'ont inspiré à sortir des sentiers battus à cet égard.»