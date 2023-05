«Une passionnée de musique»: Grégory Charles nous explique sa rencontre avec Tina Turner

Grégory Charles est resté marqué par sa rencontre avec la célèbre chanteuse Tina Turner dans son enfance.

«La musique nous inspire, mais la femme elle-même c’est l’inspiration principale», explique-t-il de passage à l'émission «Le Bilan».

C’est grâce à son oncle que cette rencontre a eu lieu.

Bassiste, l’oncle de Grégory Charles a eu la chance d’accompagner à plusieurs reprises la chanteuse sur scène.

C’est lors de l'une de ces tournées que Grégory Charles, âgé d’une dizaine d’années, a rencontré Mme Turner.

«La première chose que je me souviens, ce n’est pas une grande femme, elle doit mesurer cinq pieds et trois», dit-il en souriant en tentant de se rappeler les éléments qui l’avaient le plus marqué.

Son amour pour la musique

Cependant, c’est plutôt de son amour pour la musique qu'il se souvient encore des dizaines d’années plus tard.

«Elle m’avait demandé ce que je chantais et je m’étais mis à chanter et sans entendre elle a chanté avec moi. Ce que je retiens de ces gens qui sont des géants pour la musique, c’est que cette passion pour cet art n’est pas juste dans la vitrine, c’est quelque chose de viscéral», mentionne l'artiste québécois.

Il avait été marqué par sa simplicité, malgré son énorme succès, elle semblait agir de la même manière avec un jeune de dix ans qu’avec une autre vedette de la musique.

Le musicien québécois raconte également qu’elle a dû surmonter plusieurs épreuves difficiles que les femmes noires de son époque vivaient.

«Là comme adulte je comprends pourquoi son histoire est si importante, pourquoi elle est une pionnière», a dit M. Charles.

Voyez le témoignage de Grégory Charles dans la vidéo ci-dessus.