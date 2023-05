Une saison des allergies plus longue et plus intense qu'avant

Si vous êtes tannés d’avoir les yeux qui piquent ou le nez qui coule en raison des allergies saisonnières, il faudra s’y faire... La saison des allergies devient de plus en plus longue et... de plus en plus intense.

Selon l’épidémiologiste à l’Institut national de Santé publique du Québec, Magalie Canuel, les changements climatiques pourraient être l’une des raisons qui expliquent la prolongation de la saison.

«Avec les changements climatiques, il va faire plus chaud, donc on va s’attendre à avoir une saison des pollens beaucoup plus longue», explique-t-elle.

La pollution de l’air expliquerait également l’intensification des allergies, selon cette experte. «Ça peut fragiliser les muqueuses nasales, qui vont être plus sensibles», ajoute-t-elle.

Il existe des traitements pour éradiquer certains types d’allergènes. Le traitement de désensibilisation est possible pour quelques pollens seulement. Il faut être patient, car celui-ci peut prendre de deux à quatre ans, où des petites doses de l’allergène en question sont injectées sous la langue ou la peau, afin d’habituer le corps graduellement.