3e saison de «L’île de l’amour»: Lorie et Hugo couronnés grands gagnants

Lorie et Hugo, qui forment l'un des couples les plus attachants de la 3e saison de L’île de l’amour, ont été sacrés grands gagnants, jeudi soir, lors du tout dernier épisode.

C’est le public qui les a choisis en votant sur l’application L’île de l’amour, les préférant aux couples de Bianca & Cedric, Enya & Kevin ou encore Skye & Raphaël.

Lorie et Hugo remportent ainsi le grand prix de 50 000 $.

«Je suis contente, mais je n’ai juste pas de mots», a dit Lorie en réponse à une question de l’animateur Olivier Dion quelques secondes après avoir remporté la finale avec son amoureux.

Hugo, lui, a remercié le public d’avoir cru en eux. «Ils font bien, car ils n’ont pas fini d’entendre parler de nous», a-t-il mentionné.

200 km...

Technicienne en esthétique, Lorie, 20 ans, est originaire de Saint-Philippe, en Montérégie. Travailleur de la construction, Hugo, 26 ans, vient de Shawinigan, en Mauricie.

Les deux villes sont séparées par plus ou moins 200 km de voies rapides, selon qu’on circule au nord ou au sud du fleuve Saint-Laurent. Toutefois, Lorie a déjà dit qu’elle souhaitait emménager dans le nouveau condo de son «tannant», alors les tourtereaux ne devraient pas souffrir trop longtemps de la distance après leur retour au Québec.

Au départ, seul Hugo s’était avancé pour celle qui est devenue sa «princesse», puis le couple s'est éloigné, car le cœur d’Hugo balançait entre Lorie et Kim, entre autres choses. Ensuite, ils se sont retrouvés pour ne plus se quitter.

Fidèle pendant la Casa Amor – ce segment au cours duquel de nouveaux Insulaires tentent de séduire les célibataires et ceux qui sont en couple afin de demeurer dans la villa –, Hugo a confirmé à Lorie qu’elle pouvait lui faire confiance. On a vu grandir leur complicité et leur amour de jour en jour, tous deux se montrant de plus en plus vrais et vulnérables entre eux.

Départ crève-coeur pour Mahyka et Gabriele

Au terme de la dernière cérémonie de la flamme, présentée dans l’épisode de mercredi, Mahyka et Gabriele avaient pour leur part été éliminés par Bianca et Cedric, à qui revenait la délicate tâche – d’ailleurs ils ne s’entendaient pas sur le choix à faire! – d’évincer le couple ayant, à leurs yeux, le moins de potentiel amoureux entre les duos ayant obtenu le moins de votes. Skye et Raphaël ont eu chaud, mais c'est finalement Mahyka et Gabriele qui ont eu 30 minutes pour faire leurs valises et quitter la splendide villa de Las Terrenas, en République dominicaine.

Les quatre couples finalistes ont eu des parcours différents au cours des sept semaines, mais ils sont tous en amour au terme du processus, dont Enya et Kevin, qui sont ensemble depuis le début. Il faudra voir si le retour à la réalité, au Québec, soudera les quatre relations.

Soulignons que la narratrice Geneviève Schmidt – la première femme dans ce rôle parmi toutes les éditions à travers le monde – s’est très bien tirée d’affaire, nous décrochant souvent un sourire avec ses commentaires rigolos. Olivier Dion – le premier homme à assumer ce mandat – s’est bien débrouillé lui aussi, bien qu’on ne l’ait pas vu à l'écran aussi souvent que promis.

Olivier et Geneviève

PHOTO AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

L'île de l'amour règle ses comptes

Ce jeudi, l’équipe de Productions Déferlantes et les Insulaires tournaient L’île de l’amour règle ses comptes, une émission qui sera proposée en primeur le 2 juin prochain sur TVA+, ainsi que le dimanche 11 juin, à 21 h, à TVA. On aura droit à des mises au point, des Insulaires devront s’expliquer après avoir visionné des extraits et des moments inédits seront diffusés.