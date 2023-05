Akwesasne: Ottawa investit dans la surveillance

Drones, hydroglisseur, caméras: Ottawa allonge 12 millions $ pour renforcer le service de police d’Akwesasne, communauté à la frontière américaine où se déroule quantité de trafic de drogue et où ont péri huit migrants en faisant le chemin vers les États-Unis plus tôt cette année

En conférence de presse jeudi, le chef de la police d’Akwesasne, Shawn Dulude, a expliqué que les différentes technologies auront pour objectif d’aider le corps policier à surveiller le territoire, faute de personnel. «Comme tout autre de service de police», a expliqué M. Dulude, «on a de la difficulté à attirer des jeunes policiers et policières à venir travailler dans nos communautés.

Donc, face à ceci, l’idéal serait d’avoir un policier à chaque fois coin de rue [...] mais on sait que ça ne sera pas le cas», a-t-il dit. Présent à ses côtés, le ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino a vanté les mérites d’avoir des «frontières fortes», résultat d’importants investissements du fédéral dans la lutte contre le crime organisé transfrontalier.

Dans une entrevue au «Journal de Montréal» plus tôt cette année, M. Dulude expliquait la dynamique en vigueur dans la communauté mohawk, dont les membres, surtout les plus jeunes, sont aux prises avec des difficultés économiques et sociales.

«Les organisations criminelles, qu’elles soient de Montréal, de Toronto ou d’Ottawa, ciblent notre région parce qu’elles savent qu’elles peuvent y exploiter des jeunes qui ont une certaine connaissance des eaux et des rivages, qui peut servir à faire passer des gens à la frontière», disait le policier.

Selon ce dernier, l’argent annoncé aujourd’hui par Ottawa pourra notamment servir à l’installation de caméras pour effectuer de la surveillance «aux entrées et aux sorties de la communauté, ou sur le long du corridor fluvial».

Rappelons que huit migrants ont perdu la vie en tentant de traverser la frontière vers les États-Unis en bateau.

L’enquête dans ce dossier est toujours en cours et il n’y a rien de nouveau à signaler à ce chapitre, a indiqué Shawn Dulude. Le mois dernier, le service de police mohawk d’Akwesasne a saisi deux véhicules liés aux passeurs.