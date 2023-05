Avant-bals: les policiers de Saguenay restent vigilants pour assurer la sécurité des finissants

À quelques heures du premier avant-bal de la saison, la police de Saguenay intensifie ses activités de prévention pour éviter les débordements.

Elle rappelle que ces événements festifs et parfois très arrosés sont souvent fréquentés par des adultes inconnus.

Dans une lettre qu'elle a fait parvenir aux parents de tous les finissants, la police a rappelé que ces avant-bals peuvent devenir illégaux s'ils ne respectent pas les lois et règlements.

Mais la bonne nouvelle, c'est que les finissants sont mieux organisés et les avants-bals moins improvisés qu'auparavant.

«Il y a des organisateurs et certains vont acheter des bouteilles d'eau pour diluer les effets de l'alcool, a précisé Tanya Lapointe du Service de police de Saguenay. Les élèves sont de plus en plus nombreux aussi à lever la main pour participer à des formations offertes par les services de travail de rue.»

La police de Saguenay espère ne pas avoir à intervenir cette année, mais elle n'hésitera pas à le faire si la sécurité des jeunes est compromise.