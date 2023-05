Cinq entreprises intéressées à s'établir à Sept-Îles

La Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire à Sept-Îles attire l’attention d’investisseurs de cinq entreprises qui ont répondu à un appel d’intérêt qu’elle a lancé l’an dernier pour s’établir sur ses terrains.

Après avoir investi 315 millions $ en trois ans, la Société est prête à ouvrir ses portes à de nouveaux projets majeurs.

Avec ses 1000 hectares de terrains situés près d’un port et d’un chemin de fer, la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire (SFPPN) est au cœur des activités de transbordement des compagnies Minerai de fer Québec (MFQ) et Tacora qui exploitent des mines dans la fosse du Labrador.

Cependant le potentiel du site, acquis par Investissement Québec et confié à une société en commandite, est beaucoup plus grand. Cinq entreprises, dont l’identité reste confidentielle, caressent des projets et l’ont clairement signifié au cours des derniers mois.

«Il y en a dans le domaine minier. Il y en a dans la seconde transformation du minerai. Toutes sortes d’autres entreprises aussi qui seraient intéressées par la location, soit le Port de Sept-Îles ou l’accès à l’électricité qui est très près aussi. On a vraiment un site privilégié pour accueillir de nouvelles entreprises sur la Côte-Nord», a indiqué le président-directeur général de la SFPPN, Louis Gravel.

Il s’est adressé jeudi aux membres de la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-Utenam. M. Gravel a indiqué que les projets soumis par les cinq entreprises sont en analyse au sein du Conseil d’administration.

«On a une réflexion stratégique cette semaine pour regarder quels seraient les projets intéressants. Il y a quand même beaucoup de monde qui [s’est] montré intéressés», a-t-il indiqué.

En plus des entreprises qui ont répondu à l’appel d’intérêt, (MFQ) réalise actuellement une étude de préfaisabilité pour une éventuelle relance de l’usine de boulettage laissée à l’abandon par la minière Cliffs. Si un projet se met en branle, la SFPPN connaît le rôle qu’elle pourrait jouer.

«Nous, ce qu’on va faire, c’est de donner les services en amont et en aval au niveau de l’entrée du minerai, qui proviendra probablement de MFQ, et la sortie des boulettes qui va utiliser probablement le port de Sept-Îles ou notre quai à nous. C’est là-dessus qu’on va travailler en collaboration avec MFQ, dépendamment du projet qui aura été sélectionné», a mentionné M. Gravel.

Acquis par Investissement Québec au coût de 68 millions $ en 2016, la valeur du site et des infrastructures de la SFPPN s’élève aujourd’hui à plus d’un milliard de dollars. Cette hausse correspond à plus du double des investissements de 315 millions $ réalisés au cours des trois dernières années. L’achat d’équipement de manutention de minerai, de locomotives et l’installation d’un nouveau convoyeur ont notamment permis d’augmenter significativement la productivité de la Société.