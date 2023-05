Cinq moyens simples pour éviter le stress

Nous souffrons tous de stress! Pourtant, les sentiments d'anxiété ne doivent pas nécessairement dominer votre journée. En partenariat avec Feel Good Contacts, le psychologue néerlandais Jan P. de Jonge a élaboré cinq conseils utiles pour réduire le stress en un rien de temps.

Arrêtez de faire défiler les pages

À l'ère de TikTok et d'Instagram, il est trop facile de rester coincé dans une boucle de réseaux sociaux sans fin en consommant des nouvelles qui peuvent souvent être négatives. La consommation d'une énorme quantité d'informations peut être accablante et générer du stress.

«Limitez la consommation d'informations à des moments précis de la journée et, de préférence, pas lorsque vous devriez vous détendre», suggère-t-il.

Assurez-vous d'avoir du temps libre

Même si la plupart d'entre nous doit travailler et ne peut pas choisir ses heures de travail, essayez de vous accorder du temps. Examinez votre emploi du temps et donnez la priorité à ce qui doit être fait et voyez s'il y a du temps que vous pouvez consacrer à une pause.

Il ajoute: «recalibrez vos priorités et revoyez le temps que vous consacrez à chaque activité habituelle».

Éteignez les écrans

Si vous êtes trop gêné pour regarder votre temps d'écran (comme beaucoup d'entre nous), il est peut-être temps de limiter le temps que vous passez sur votre téléphone ou tout autre écran. Le fait de regarder constamment les écrans peut être stressant et la lumière bleue émise par l'écran «perturbe votre cycle de sommeil», ce qui peut conduire à un «sommeil de moins bonne qualité».

Se lever tôt et en pleine lumière

Se lever tôt et prendre l'air est bénéfique pour l'esprit et peut «aider à mieux dormir». Jan recommande de se fixer des tâches quotidiennes à accomplir et de «s'assurer d'accomplir les quatre ou cinq tâches les plus importantes de cette liste».

Veillez à bouger votre corps

L'exercice est un moyen simple de ralentir votre esprit et de réduire le stress. Un simple étirement peut faire circuler votre sang et vous aider à vous sentir un peu moins stressé.

Il recommande: «commencez par de petites étapes - de petits objectifs très faciles à atteindre. Ne vous préoccupez pas de finir, mais assurez-vous de commencer».