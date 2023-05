Freedom Mobile lance son premier forfait mobile pancanadien incluant l'itinérance aux États-Unis

Freedom Mobile, récemment achetée par Vidéotron, une filiale de Québecor, a lancé jeudi son premier forfait sans fil doté d’une couverture nationale et incluant l’itinérance aux États-Unis.

• À lire aussi: Acquisition de Freedom Mobile : «l’opportunité d’avoir une marque nationale», mentionne PKP

• À lire aussi: Québecor complète l'acquisition de Freedom Mobile

Ce nouveau forfait à 50 $ inclut les appels et les textos illimités, en plus de 40 Go de données accessibles n'importe où au Canada et aux États-Unis.

Rappelons que Québecor a fait l’acquisition du fournisseur mobile le 3 avril dernier.

Freedom Mobile proposera également de nouvelles bonifications à son offre actuelle, ainsi qu’une nouvelle politique de gel permanent des prix.

Les clients actifs au 1er mai ont par ailleurs vu leur limite de données locales bonifiée de 10 % sans aucuns frais additionnels.

«Les équipes de Freedom travaillent maintenant à améliorer la qualité du réseau sans fil et son empreinte territoriale en vue de l'implantation prochaine de la technologie 5G et de l'itinérance transparente», peut-on lire dans le communiqué envoyé jeudi.